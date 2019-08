Leighton Meester : Pimpante en robe estivale pour une rare sortie avec son mari

Attendu dans les salles françaises le 28 août prochain, le film Ready or Not (renommé Wedding Nightmare pour la France) a été projeté en avant-première à Los Angeles, le 19 août. Sur le red carpet du cinéma ArcLight, on a pu voir les stars du film comme Adam Brody venu avec sa femme Leighton Meester.

Lors de la soirée événement, Adam Brody (39 ans) a pris la pause avec sourire et décontraction, très élégant en costume noir et chemise blanche. Le comédien révélé au grand public par la série pour adolescents Newport Beach était accompagné de sa femme l'actrice Leighton Meester (33 ans). Cette dernière, ex-star d'une autre série incontournable des années 2000, Gossip Girl, avait opté pour une robe de soirée jaune pâle à motifs fleuris violets, un ensemble d'inspiration estivale. Une rare apparition pour les amoureux qui se sont mariés discrètement en 2014, deux ans à peine après leur rencontre. Depuis, ils ont accueilli une petite fille dans leur vie : Arlo Day, née en 2015.

Adam Brody, qui interprète le personnage de Daniel Le Domas dans ce film d'horreur, a pu croiser ses camarades de tournage comme la toujours charmante Andie MacDowell (alias Becky Le Domas), Mark O'Brien (aka Alex Le Domas), Elyse Levesque (qui joue Charity Le Domas) ou encore Samara Weaving (alias Grace).

Le synopsis de Ready or Not réalisé par Tyler Gillett et Matt Bettinelli-Olpin : "La nuit de noces d'une jeune mariée tourne au cauchemar quand sa riche et excentrique belle-famille lui demande d'honorer une tradition qui va se révéler meurtrière et où chacun luttera pour sa survie."