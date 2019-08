Newport Beach : Summer et Seth se retrouvent !

Il y a les retrouvailles programmées et celles qui se font par hasard et ont tout de suite plus de charme... Les fans de Newport Beach, la série pour adolescents diffusée en France de 2003 à 2007, ont ainsi été ravis de voir deux ex-stars du show se retrouver de manière inopinée à New York.

Le 13 août, l'actrice Rachel Bilson (37 ans) a posté un selfie d'elle et de son ancien camarade de tournage Adam Brody (39 ans) sur son compte Instagram suivi par 1,2 million de dollars. Les deux stars se sont croisées par pur hasard dans les couloirs de l'aéroport JFK. "Je suis tombée sur mon vieux pote lors d'un vol de JFK à LAX [l'aéroport de Los Angeles, NDLR]", a-t-elle écrit en légende. L'acteur avait fait un déplacement dans la Grosse pomme à l'occasion d'une interview. Il a été vu se rendant dans l'immeuble d'AOL. Cette année, il joue dans deux séries, Single Parents et Curfew.

Une photo qui a amusé et fait plaisir aux fans de Newport Beach, série dans laquelle ils incarnaient respectivement les personnages de Summer Roberts et Seth Cohen. Un couple apprécié des téléspectateurs qui a aussi existé dans la vraie vie puisque Rachel Bilson, qui cette année était dans la série Drunk History, et Adam Brody ont été en couple de 2003 à 2006. Depuis, l'actrice a été en couple avec Hayden Christensen et ils ont eu une petite fille, Briar Rose âgée de 4 ans. Quant au comédien, il est amoureux de la belle Leighton Meester. Eux aussi sont parents d'une petite fille, Arlo Day Brody, elle aussi âgée de 4 ans.

