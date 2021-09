Leïla Bekhti et ses 27 kilos en plus après 3 grossesses : "J'étais en total lâcher-prise"

Avec trois grossesses en quatre ans, le corps change forcément. Leïla Bekthi en témoigne dans le nouveau numéro du magazine Psychologies. En plus de se confier pour la toute première fois sur l'arrivée de son troisième enfant, un bébé surprise, l'actrice de 37 ans évoque à nouveau son changement de silhouette, qu'elle a su appréhender de la meilleure façon qui soit, en s'acceptant.

"J'ai vécu, pendant trois ans, avec vingt-sept kilos en trop. Mon corps était celui d'une mère, plus que celui d'une actrice", partage la star du film Les Intranquilles (en salles le 20 octobre prochain). Mais qu'importe, les tournages ont continué à s'enchaîner pour la femme de Tahar Rahim, et c'est tant mieux.

Ses trois grossesses, Leïla Bekhti n'a pas voulu les vivre dans la privation. "J'étais en total lâcher-prise, je voulais vivre mes grossesses à fond la caisse et je ne le regrette pas : j'aime tellement manger !", avoue celle que l'on retrouvera prochainement dans la comédie La vengeance au triple galop (Canal +), primée lors du dernier festival de la fiction de La Rochelle. Et voilà à quoi ressemblent les plaisirs de Leïla Bekhti ! "Les frites et la sauce n'avaient plus de secret pour moi.."

Mais un jour, la BFF de Géraldine Nakache a eu envie de mettre un terme à ses excès et perdre ses kilos pris pendant les grossesses. "Un matin, je me suis réveillée, et j'ai voulu redécouvrir ce qu'étaient les légumes verts - il a fallu que je cherche sur Google [rires]. J'ai eu envie de revenir, de remettre des jeans, et c'est idiot mais ça fait du bien. J'en avais marre de me sentir fatiguée, pour moi, pour mon travail, mais aussi pour mes enfants", explique Leïla Bekhti.

De passage au 69e festival international du film de San Sebastian le 19 septembre dernier, l'actrice était sublime, non pas en jean, mais en rouge, pour défendre Les Intranquilles.

L'intégralité de l'interview de Leïla Bekhti est à retrouver dans le numéro d'octobre 2021 de Psychologies.