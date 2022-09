Léna Situations en petite robe risquée, grande soirée avec Gigi Hadid et Carla Bruni

La maison Messika, créée par Valérie Messika en 2005, a brillé encore plus que d'habitude ce jeudi 29 septembre. Dans la soirée, la marque de joaillerie a présenté ses toutes dernières créations issues de la collection Beyond de The Light, inspirée de l'Egypte antique. Un défilé au cours duquel Naomi Campbell a mis le feu au podium. Cela n'a pas échappé à Léna Situations, fascinée par le talent et l'assurance des tops comme elle l'a fait savoir dans sa story Instagram (voir diaporama.)

Après avoir enchaîné les défilés la même journée, l'influenceuse de 24 ans avait donc décidé de terminer sur une note brillantissime. Pour admirer or et diamants, la compagne de Seb la Frite portait une robe très ajourée, qu'elle avait visiblement du mal à faire tenir. La jeune femme se tenait la poitrine au cours de la soirée, comme pour empêcher son décolleté de se faire la malle. Et heureusement pour elle, aucun accident n'était à déplorer.

Rien à signaler du côté de Carla Bruni, toujours aussi classe et magnifique. Dans sa robe noire moulante et son grand manteau de cuir, la chanteuse de 54 ans rayonnait au côté de la créatrice Valérie Messika, fière de poser auprès d'elle, de Gigi Hadid, l'une de ses égéries, d'Emily Ratajkowski et de la comédienne Nina Dobrev. Pour habiller sa tenue, Carla Bruni avait aussi misé sur des bijoux Messika (évidemment) tout droit sortis de la collection présentée le même soir.

Les cinq femmes semblaient être les reines de la soirée, en plus des mannequins qui défilaient pour l'occasion. Mais elles étaient loin d'être les seules stars à faire partie de la fête. Laeticia Hallyday a elle aussi fait sensation dans une robe très décolletée. La compagne de Jalil Lespert était d'ailleurs très complice avec son voisin Dadju. Ophélie Meunier était accompagnée de son mari Mathieu Vergne. Peut-être en a-t-elle profité pour lui souffler des idées de cadeaux pour leur prochain anniversaire de mariage...