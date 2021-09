Léna Situations quitte les réseaux sociaux : elle prépare une "grosse surprise"

Léna Situations a fait une annonce qui déplaît à beaucoup de ses fans. La jolie brune qui s'est fait connaître grâce à ses vidéos sur YouTube vient d'annoncer qu'elle quitte les réseaux sociaux. Devenue égérie pour la marque Adidas, Léna Mahfouf, de son vrai nom, peut se targuer d'avoir su se muer en star de la mode et du lifestyle.

Suivie par plus de 3 millions d'abonnés sur Instagram, la Parisienne de 23 ans a fait une annonce pleine de mystère le 13 septembre 2021, puisqu'elle a effacé sa biographie et y a laissé un simple émoji montagne. Elle a surtout partagé une courte vidéo dans laquelle elle dit "bye" à sa communauté. "Au revoir internet, à bientôt", écrit l'influenceuse en légende. Serait-ce une mise en scène ou un départ dû à un ras-le-bol ?

En story, l'auteure de Toujours Plus avait expliqué la veille qu'elle était rentrée plus tôt d'un séjour entre amis au parc Disneyland car "un gros tournage, une grosse aventure" est en préparation. "Il fallait que je rentre chez moi me préparer, préparer le matos, etc.", dit-elle face caméra, sans en dévoiler plus.