Lena Waithe et Alana Mayo divorcent, quelques mois après leur mariage

Triste nouvelle. Lena Waithe et son épouse Alana Mayo ont décidé de se séparer. L'actrice de Dear White People et Master of None (Netflix) et sa compagne s'étaient pourtant mariées au cours d'une cérémonie gardée secrète, célébrée à San Francisco en 2019. Elles ont annoncé la nouvelle via un communiqué envoyé à E! News, le mercredi 22 janvier 2020.

"Après y avoir mûrement réfléchi, nous avons décidé de nous séparer. Nous n'avons que du soutien et du respect l'une pour l'autre et nous vous demandons de respecter notre vie privée durant cette période", a-t-il été expliqué, sans en préciser davantage les raisons de leur rupture.

Le 15 novembre dernier, Lena Waithe annonçait sur le plateau d'Ellen DeGeneres s'être mariée secrètement à sa compagne de longue date, Alana Mayo, avec qui elle était fiancée depuis 2017. "Nous sommes allées à San Francisco, puis nous nous sommes rendues au tribunal avant de nous marier juste en face du buste d'Harvey Milk [homme politique américain qui a lutté pour les droits des personnes homosexuelles, assassiné dans les années 1970, NDLR]. C'était son idée", avait-elle confié.

Une cérémonie lourde de sens puisque l'homme qui avait assassiné Harvey Milk n'avait été condamné qu'à 5 ans de prison. Cela avait provoqué les émeutes de la Nuit White. Il était également le premier conseiller municipal de San Francisco ouvertement gay à avoir été élu. C'est dans cette pièce qu'avait été célébré le premier mariage homosexuel. "Un jour, elle était au volant et elle a vu le tribunal, puis elle m'a dit : 'Nous devrions nous marier ici.' C'était un jour simple, vous savez", avait poursuivi Lena Waithe, qui se réjouissait d'avoir épousé une femme "formidable".