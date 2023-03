Leonor d'Espagne : Nouveau défi XXL pour l'héritière, "consciente de l'honneur" d'une nouvelle fonction

Si elle n'est pas encore totalement prête à succéder à son père, le roi Felipe VI, la jeune Leonor d'Espagne fait tout pour l'être ! À 17 ans et demi, l'adolescente et héritière du trône vient en effet de voir son nouveau projet officialisé : dans quelques mois, elle entrera à l'armée pour trois ans. Une formation nécessaire pour la jeune fille, qui sera un jour la première femme cheffe des armées de son pays.

Une décision annoncée par la ministre de la Défense, Margarita Robles, qui a expliqué que le choix venait de la famille royale espagnole. Elle aurait en effet "jugé que Leonor doit recevoir une formation militaire, comme Sa Majesté le roi et comme il est d'usage dans d'autres monarchies parlementaires" selon elle. Il faut dire qu'Elisabeth de Belgique, ou encore les princes William et Harry ont notamment vécu ce genre de formations.

Si la jeune fille se réjouit sûrement de ce nouveau rôle qui la rapproche de son célèbre papa, elle doit en revanche se préparer une nouvelle fois à l'éloignement avec sa famille : dès septembre, elle sera basée à Zaragoza, une ville du nord du pays pour un an avec l'armée de terre. La jeune fille suivra ensuite une autre année de formation dans la Marine à "l'Ecole Navale de Marín", dans le nord-ouest de l'Espagne, avant de terminer par une dernière année dans l'Armée de l'air à l'Académie générale de l'Air à San Javier.

Letizia ravie par cette nouvelle

"La princesse Leonor connaît les exigences et les sacrifices que la vie militaire implique et est bien consciente de l'honneur que représente l'entraînement et le service aux côtés des hommes et des femmes de nos forces armées", a fait savoir le Palais.

Avant tout cela, elle doit d'abord terminer ses études et obtenir l'équivalent du bac, dans son lycée du Pays de Galles où elle vient de passer deux ans et où sa petite soeur Sofia entrera en septembre quant à elle. Celle-ci, plus discrète que son aînée pour le moment, vivra dans quelques semaines une cérémonie importante à l'église avant de s'envoler pour son nouvel établissement.

Deux nouvelles qui ont semble-t-il enchanté la reine Letizia : la souveraine était ce mardi à Valladolid pour une rencontre avec des jeunes dans un amphithéâtre. Radieuse, elle avait cependant abandonné ses récents looks printaniers roses pour un pantalon noir Massimo Dutti et une veste à carreaux. Simple mais élégante à souhait !