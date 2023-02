Letizia d'Espagne angélique en rose : la reine rayonne, son mari Felipe VI copie le look du prince William !

Si la reine Letizia d'Espagne expérimente de nombreux looks et des couleurs parfois remarquées, il est plutôt rare que son mari, le roi Felipe VI, la suive... Mais ce jeudi 23 février, le couple est arrivé à la Foire Internationale d'Art Contemporain plus accordé que jamais ! Le souverain, en effet, suivant la tenue rose pastel de sa femme, portait sous son habituel costume une chemise de la même couleur, ainsi qu'une cravate aux poids bleus, rouges et violet. Du plus bel effet !

La reine, quant à elle, avait choisi une superbe robe chemise, attachée par un noeud sur le devant et signée de la marque espagnole Moises Nieto. Rose pâle, très printanière et accordée à une paire d'escarpins Nude Prada, elle entrait parfaitement dans sa collection plutôt classique et colorée. Et s'accordait également très bien avec la superbe pièce portée par la souveraine il y a quelques jours, une robe en dentelle et brodée de fleurs saluée par ses fans.

Pas de fleurs, cette fois-ci, à part sur son petit sac Furla, mais les cheveux tirés en arrière et un grand sourire qui ne l'a pas quittée dans les allées de la Foire Internationale d'Art Contemporain qui se déroule à Madrid, à quelques centaines de mètres de chez eux. Toujours aussi complices, les deux souverains ont passé la journée à s'échanger de petites blagues et des coups d'oeil... qui prouvent qu'après presque 19 ans de mariage, rien n'a changé entre eux !

Des époux assortis... et copieurs !

En revanche, on se demande s'ils n'auraient pas pris exemple sur d'autres monarchies européennes, comme celle de Grande-Bretagne. En effet, c'est outre-Manche que le prince William et Kate Middleton ont pris désormais l'habitude d'associer leur tenue ! Le fils du roi Charles avait notamment choisi un pull violet pour s'accorder à sa femme à Boston ou un vert, lié au manteau de la princesse de Galles à Liverpool. Et celle-ci n'est pas en reste : récemment, à la cérémonie des BAFTA, elle a choisi de longs gants en velours, de la même matière que le costume de son époux...

Alors, serait-ce une nouvelle mode qui va déferler sur l'Europe ? En tout cas, on aime voir le roi Felipe aussi printanier que sa femme... et leur look a fait mouche !