Letizia d'Espagne en robe printanière et transparente, elle vole la vedette au roi Felipe VI

En tant que reine, difficile d'envisager le moindre fashion faux pas quand on est souvent exposé aux yeux du monde. Ça tombe plutôt bien puisque Letizia d'Espagne, reine consort du pays après son mariage avec Felipe VI, est une icône à suivre en matière de mode. Rares sont les fois (pour ne pas dire jamais) où l'ancienne journaliste fut critiquée pour ses tenues. Son apparition publique de ce lundi 20 février en est bien la preuve.

Letizia et Felipe VI ont quitté le palais de la Zarzuela situé à Madrid pour se rendre dans la ville de Saragosse où avait lieu la soirée des Prix nationaux de la Culture. La maman de Leonor, 17 ans et Sofia, 15 ans, a brillé par sa beauté stupéfiante mais aussi par son look. En optant pour une robe recyclée puisque déjà portée dans le passé, Letizia d'Espagne a joint l'utile à l'agréable. Cette pièce n'est autre qu'une création de la maison Temperley London qu'elle s'est dégotée pour la modique somme de 1709 euros.

Si le bustier de la robe est majoritairement transparent, il est aussi orné de motifs graphiques et de fleurs noires, roses et blanches qui se répètent sur toute la longueur du tissu. Pour accompagner sa tenue, Letizia d'Espagne a chaussé des escarpins rose pâle et une pochette de la même teinte de chez Magrit. En guise de bijoux, des pendants d'oreille multicolores et une bague en or gravée Amor.