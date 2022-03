Les 12 coups de midi : Jean-Luc Reichmann choqué par l'histoire "traumatisante" d'une candidate

Mardi 8 mars 2022, Jean-Luc Reichmann a animé un nouveau numéro des 12 coups de midi sur TF1. L'animateur accueillait comme chaque jour des challengers prêts à défier l'actuel Maître de midi Laurent, le prof de philo qui a été décrié. Ce dernier s'est notamment confronté à Angélique, dont l'histoire personnelle a complètement abasourdi les personnes présentes sur le plateau du jeu.

En effet, amenée à parler d'elle à l'occasion de la Journée des droits de la femme, Angélique a décidé de raconter le jour de sa naissance où rien ne s'est passé comme prévu. "C'est plus une expérience pour ma maman Béatrice. J'ai été échangée à la naissance", a-t-elle révélé suscitant le choc de Jean-Luc Reichmann. "Non ! Mais alors ça, c'est une expérience que je ne souhaite à personne", a-t-il réagi.

Et pour Angélique de détailler le déroulé des événements : "Ça a duré presque 48 heures. Ça a été très vite : je suis née et j'ai pleuré quelques instants avant que l'on m'emmène faire les premiers soins. Et quand je suis revenue avec mon père, le bébé pleurait et elle a dit à mon père : 'Ce n'est pas mon enfant, ce n'est pas le même pleure'." Problème, personne n'a voulu croire la maman d'Angélique à l'époque. "Tout de suite, tout le monde lui a dit : 'Mais non, tu es encore sous le coup de l'émotion de l'accouchement...' Et en fait, elle est restée sur le fait que ce n'était pas son enfant et donc elle n'en voulait pas", a raconté Angélique.

Heureusement, à force de persuasion, Béatrice a réussi à se faire entendre... auprès d'une femme de ménage ! "Après avoir répandu l'information autour d'elle dans l'hôpital, une femme de ménage est venue la voir en lui disant qu'en effet, une autre petite fille se prénommant Angélique était née le même jour que moi et se situait un étage au-dessus. Et en fait, nous avons exactement le même nom de famille à une lettre près", a-t-elle expliqué.

Là encore, Jean-Luc Reichmann n'en revenait pas. "C'est traumatisant !", a-t-il lancé. Une histoire incroyable qui a contribué à créer "un lien particulier" entre mère et fille. "On est vraiment très, très, très proches toutes les deux. On ne passe pas une journée sans s'appeler. C'est notre lien", a conclu Angélique.