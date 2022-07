Les 12 Coups de midi : Un ancien gagnant a été embauché dans l'émission après son élimination

Ce samedi 9 juillet 2022 est attendue la grande finale de la compétition entre les plus grands Maîtres de midi des 12 Coups de midi. Une cinquantaine de candidats y a été réunie à l'occasion des douze ans du programme. Tout au long des épreuves lancées à la fin du mois de juin, les téléspectateurs ont pu prendre des nouvelles de Xavier et son bébé ou encore de Madjid qui a beaucoup changé physiquement. En revanche, aucune trace du tout premier champion du jeu, Pierre-Marie Roques.

Ce dernier avait fait sensation en 2010, l'année des tous débuts du programme de Jean-Luc Reichmann. À l'époque, au bout de 33 participations, il repartait avec 197 000 euros de gains et de cadeaux. Dans leur édition du 27 juin dernier, nos confrères de Télé Loisirs nous rappellent que Pierre-Marie est encore aujourd'hui "le seul candidat à avoir eu l'Étoile Mystérieuse du premier coup". Lorsqu'il s'est fait éliminer, Pierre-Marie Roques n'est cependant pas allé très loin puisqu'il a fini par rejoindre la production des 12 Coups de midi en qualité de rédacteur des questions. Un job à temps plein qu'il mène depuis toutes ces dernières années donc et qui fait de lui un intermittent du spectacle. "C'est un travail de créatif, donc une certaine décontraction est nécessaire. Ça me plaît beaucoup", confiait-il sur le sujet.

Pierre-Marie Roques n'a donc naturellement pas eu le loisir de défier les autres Maîtres de midi qui lui ont succédé. Et, s'il avait remporté une belle somme en 2010, il s'est tout de même largement fait détrôner par ces derniers. Bruno a notamment battu tous les records en 2021 en obtenant une cagnotte de 1 026 107 euros, ce qui a fait de lui le plus grand gagnant d'un jeu télévisé. Avant lui, Eric quittait le jeu avec 921 316 euros en poche. Paul El Kharrat figure lui aussi parmi les joueurs incontournables. Ses performances lui avait permis de remporter la somme de 691 522 euros en 153 participations. Au total, TF1 a révélé avoir versé la somme vertigineuse de 14 millions d'euros aux différents gagnants en douze ans.