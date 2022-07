Xavier (12 Coups de midi) jeune papa : sa décision radicale pour sa fille !

Dans Les 12 Coups de midi sur TF1, les champions se succèdent. Parmi eux, Xavier, qui est devenu l'un des plus grands maîtres de midi avec 335 856 euros de gain en 76 participations. En plus d'avoir gagné l'amour du public, le candidat connait un bonheur sans nom. En effet, le 2 juillet 2022, alors qu'il faisait son retour sur le plateau du Combat des maîtres 2022, il a révélé être devenu papa pour la première fois. "Depuis quelques mois, c'est la révolution. On est trois maintenant", a-t-il indiqué en présentant sa petite fille prénommée Alma. Auprès de Télé Loisirs, Xavier fait désormais quelques confidences sur sa nouvelle vie.

Avec son épouse Laura et leur petite fille Alma, Xavier est sur un petit nuage. Son bébé "va très bien", confie-t-il à nos confrères. Et de faire quelques précisions sur ce quotidien à trois avec un jeune enfant : "Elle fait ses nuits, je sais que peu de jeunes parents peuvent dire ça donc je le dis : 'Au bout de quelques mois, elle fait déjà ses nuits' (rires). Comme tout père un peu gaga, je peux vous dire que c'est la plus belle fille du monde."

Une douce bouille qu'il souhaite préserver. En effet, si Xavier a dévoilé le visage de son bébé à l'antenne de TF1, pas question, pour l'heure du moins, de l'exposer dans les médias ou sur les réseaux sociaux. "Je ne pense pas que ça arrivera à court terme. Je ne souhaite pas l'exposer médiatiquement. C'est vrai qu'on a diffusé quelques photos pendant les Masters, mais je pense que personne ne pourra reconnaître cette enfant (rires). On a juste évoqué son prénom dans le cadre de l'émission afin que les gens puissent la voir et le savoir, indique-t-il. Certains candidats et Jean-Luc l'avait déjà vue bien avant les Masters, comme on forme une grande famille. Mais avec ma femme, on ne souhaite pas vraiment la médiatiser. Je doute qu'on la voie dans Les 12 coups d'ici quelques années (rires)."

Si Alma ne risque pas d'apparaître à la télévision, son désormais célèbre papa pourrait bien être aperçu dans d'autres émissions. "J'ai toujours dit que j'adorerais participer à Fort Boyard ou à Pékin Express, mais on ne m'a jamais appelé. Et si on m'appelle, je dirais oui !", confie celui qui aura la chance de s'illustrer dans le Quiz des champions où il représentera l'émission des 12 Coups de midi dès la rentrée.