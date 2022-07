Xavier (12 coups de midi) est papa ! Prénom et photos de bébé révélés, cadeau trop chou de Jean-Luc Reichmann

C'était un jour un peu particulier pour les téléspectateurs du jeu Les 12 coups de midi. Ce samedi 2 juillet, Jean-Luc Reichmann présentait un nouveau numéro de l'émission en attendant le prime time du Combat des maîtres, spécial 12 ans en première partie de soirée. Et parmi les candidats du jour se trouvait une tête bien connue du public : Xavier. Devenu l'un des grands champions du jeu avec 76 participations et 335 856 euros de gain, le jeune homme de l'époque avait finalement choisi de céder sa place. Mais comme rien n'est irréversible, Xavier était donc de retour !

Il y a quelque temps, le candidat avait annoncé une heureuse nouvelle : celle de l'arrivée prochaine de son premier bébé avec sa chérie, devenue sa femme entre temps, Laura. Et quelle ne fut pas le bonheur de Jean-Luc Reichmann d'apprendre que l'un de ses poulains était enfin devenu papa : "Depuis quelques mois, c'est la révolution. On est trois maintenant", a confirmé Xavier avant de jouer, en indiquant qu'il s'agissait d'une petite fille répondant au doux nom d'Alma.

Il n'en a pas fallu plus à l'animateur, fier de l'évolution personnelle de son candidat, pour offrir un cadeau à Xavier, de la part de toute l'équipe des 12 coups de midi : un petit body blanc sur lequel figure le logo de l'émission. L'attention a beaucoup touché le jeune papa, ému face à autant de considération à l'égard de sa jeune fille dont quelques photos ont défilé sur les écrans. Mais ce n'était rien à côté des images de son parcours que la production a dévoilées à l'issue du jeu.

En redécouvrant ses victoires, l'annonce de la grossesse de sa chérie ou encore le jour de son départ, Xavier a fondu en larmes. Il y avait de quoi puisque, pour rappel, il avait lui-même choisi de quitter Les 12 coups de midi par raison : "J'ai trouvé un emploi et, comme c'est le début de ma vie professionnelle, c'est quelque chose d'important pour moi. À partir de lundi, il faut que je sois au travail et donc je vais laisser ma couronne de maître de midi." Désormais papa et de retour dans l'émission, Xavier a donc toutes les raisons d'être le plus heureux du monde.