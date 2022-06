Xavier (Les 12 Coups de midi) marié à Laura : Jean-Luc Reichmann fait une révélation sur leur rencontre

Jean-Luc Reichmann est à l'honneur cette semaine dans Télé Câble Sat (édition du 27 juin). A l'occasion de la diffusion du documentaire Jean-Luc Reichmann, un destin hors du commun le 2 juillet (23h15) et du Combat des Maître spécial 12 ans les 2 et 9 juillet (21h10), le présentateur des 12 Coups de midi leur a accordé une interview. L'occasion de faire quelques confidences sur Xavier.

Il est l'un des candidats emblématiques du jeu télévisé de TF1. Xavier a été révélé sur la première chaîne le 5 janvier 2013. Et les téléspectateurs ont eu le plaisir de suivre ses aventures jusqu'au 21 mars. Ce jour-là, il est reparti avec 335 856, après 76 participations. Une performance qui lui permet d'être aujourd'hui le 10e plus grand Maître de midi des 12 Coups de midi.

Cette émission ne lui a pas seulement permis de gagner de beaux gains. Elle lui a aussi permis de trouver une belle opportunité professionnelle. "J'ai trouvé un emploi et, comme c'est le début de ma vie professionnelle, c'est quelque chose d'important pour moi. À partir de lundi, il faut que je sois au travail et donc je vais laisser ma couronne de maître de midi", avait-il confié avant de tirer sa révérence. Mais surtout, comme l'a confié Jean-Luc Reichmann à Télé Câble Sat, il a trouvé la femme de sa vie grâce aux 12 Coups de midi : "Il a aussi trouvé sa femme dans l'émission. J'ai assisté à leur mariage !"

Le compagnon de Nathalie Lecoultre n'en a malheureusement pas dit plus sur les circonstances de la rencontre entre Xavier et Laura. Mais les fans du programme savaient déjà que les tourtereaux se sont mariés. Une cérémonie qui s'est déroulée le 18 juillet 2020, en présence de Jean-Luc Reichmann donc, et qui a bien failli être décalée à cause de la Covid-19. Mais les tourtereaux ont heureusement pu se dire "oui".

Et en décembre dernier, c'est une autre grande nouvelle que Laura et Xavier avaient annoncé dans Les 12 Coups de midi. Celle de la grossesse de la jeune femme. Ils avaient en effet fait le déplacement, l'occasion d'admirer le baby bump de la future maman. "Je suis très content de devenir papa et ce sera une merveilleuse aventure. On connaît le sexe du bébé et c'est une fille", avait ensuite confié le champion à Télé Loisirs. L'accouchement était prévu pour le premier trimestre 2022. Mais pour l'heure, ni Xavier ni Jean-Luc Reichmann n'ont annoncé l'heureux événement.