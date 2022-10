Les 12 Coups de midi : Une question "dérange énormément", l'émission visée par les critiques

Participer aux 12 Coups de midi sur TF1, ça se mérite ! Ce sont donc toujours des candidats très doués en culture générale qui se lancent dans l'aventure mais, ce dimanche 23 octobre, une question a piégé tout le monde. En effet, alors que le maître de midi Stéphane affrontait en duel la challenger Alexandra, il leur a été demandé : "Pour les psychiatres, qu'est-ce qu'un narcissique pathologique ?".

L'actuel champion s'est trompé le premier en optant pour la réponse : "Quelqu'un qui s'aime énormément". Il a justifié ce choix en rappelant le célèbre mythe grec. "Narcisse tombe amoureux de son reflet dans l'eau et a voulu le rejoindre et se noie". La jeune Alexandra a quant à elle pensé que ce trouble était associé aux personnes qui "n'aiment qu'elles". Mais là encore, ce fut loupé. La bonne réponse était en réalité : "Quelqu'un qui ne s'aime pas".

Face à la surprise des candidats, la voix-off Zette est intervenue pour apporter des explications. "Contrairement au mythe qu'a évoqué Stéphane, au mythe de Narcisse qui s'aimait trop, le narcisse pathologique ne s'aime pas. C'est quelqu'un qui a une trop haute opinion de ce qu'il devrait être mais qui souffre de ne pouvoir atteindre justement cet idéal dans lequel il s'imagine. Donc en fait, il se rabaisse constamment, son égo est en lambeau et il souffre souvent de dépression. Ça, c'est le narcissique pathologique", a-t-elle déclaré.

Une définition qui n'a pas franchement convaincu les internautes. Sur Twitter, la question a fait débat et nombreux sont ceux à avoir fustigé l'émission. "Regardez la définition de narcissique pathologique sur internet qui a été posée dans les 12 coups de midi. On est d'accord c'est scandaleux !", "Un narcissique pathologique qui ne s'aime pas, je n'en ai jamais vu, de la pure invention", "Bon la question du duel me dérange énormément : déjà les 2 premières propositions veulent dire exactement la même chose et étant en psycho, je n'ai jamais entendu parler d'un narcissique qui ne s'aime pas", lit-on sur la plateforme.