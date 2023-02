Les 3 meilleurs blush à se procurer

Achetez cette fard à joue crémeux Kiko Milano Touch Creamy Stick Blush 3 pour 10,40 € sur Amazon

Ce soir, c'est le grand soir. Vous avez une soirée de la plus haute importance, votre anniversaire. Pour l'occasion, vous voulez logiquement briller de mille feux, qu'il s'agisse de la tenue ou même du maquillage. Si vous souhaitez obtenir un teint shiny tout en restant naturelle, le fard à joues crémeux Kiko Milano Touch Creamy Stick Blush 3 est votre meilleur allié. Composé d'huile de graines de noix africaine et d'extraits de pistache aux propriétés émollientes, il illumine vos joues sans effort. Son packaging en stick permet en plus de l'appliquer facilement et avec précision. Il laisse une sensation d'onctuosité sur votre peau tout en apportant un effet plus soutenu que le blush en poudre. Mais pas de panique, il s'estompe vraiment facilement. Sa couleur Coral Rose qui tire vers l'orangé apporte la juste touche d'originalité. Parce que le rose poupée a fait son temps !

3. Promo imbattable de 32 % sur ce blush gel crème effet bonne mine Maybelline New-York

Après les textures, place aux couleurs. Elles aussi apportent un rendu totalement différent selon la teinte choisie. Les plus romantiques et girly opteront pour un rose baby ou poudré tandis que celles qui souhaitent un teint ensoleillé feront le choix des nuances orangées. Et pour l'effet "léger coup de soleil" qui a fait un carton sur Tik Tok, c'est le rose intense que l'on choisit. Tout dépend donc de ce que vous voulez ! Pour un rose babydoll, découvrez le blush gel crème effet bonne mine Maybelline New-York. Il bénéficie en plus d'une promo incroyable sur Amazon. Son prix chute de 10,25 € à 6,95 €. Une réduction incroyable de 32 % donc. Un produit de cette marque pour moins de 7 €, c'est une affaire en or.

Un effet bonne mine