Les Anges : Une candidate face à un terrible incendie, évacuation d'urgence et grosse frayeur !

Elle a vu sa vie défiler, et celles de ses proches aussi. Julia Flabat, connue pour avoir participé à L'île de la tentation, L'île des vérités ainsi que Les Anges de la télé-réalité a craint le pire. Mercredi 24 mars 2022, elle se saisit de son compte Instagram pour partager sa frayeur en story. Avec son amoureux Eddy et leurs enfants Edan (4 ans) et Ella (1 an), elle a été confrontée à un feu qui s'est déclaré tout près de la maison.

"Il y a un incendie dans notre immeuble ! On a dû évacuer d'urgence avec les enfants qui dormaient, indique-t-elle en panique. Les pompiers ont bloqué le périmètre, on ne peut plus rentrer chez nous ! Il y a un nouvel hôtel qui vient d'ouvrir en bas de chez nous... ça va être l'occasion de le tester. Les enfants sont nazes, on a pris une chambre en attendant que la situation s'améliore. Espérons qu'il n'y ait pas de blessés." Et la jolie brune de 33 ans de donner plus de détails : "Ça sentait énormément la fumée dans le couloir et l'appart. J'étais dans la chambre des enfants en train de les endormir quand Eddy m'a appelée d'urgence car il sentait que ça n'allait pas. Il m'a dit de vite prendre les enfants et sortir. Et dehors il y avait déjà pas mal de personnes de l'immeuble. Les pompiers sont arrivés quand on descendait."

C'est donc dans l'urgence que le couple et ses deux enfants a quitté le domicile familial. "On est sorti sans rien. On se retrouve sans papiers, sans couche de rechange (je rappelle qu'elle a la gastro), sans chaussures aux pieds des enfants, déclare celle qui a vécu une courte idylle avec Geoffrey, l'ex de Marie Garet (Secret Story). Par chance, j'avais ma carte bancaire dans la poche. On a plus qu'à attendre. Au moins les enfants vont bien et dorment."

Quelques heures plus tard, c'est depuis le Mama Shelter de La Défense, hôtel-restaurant branché qui a ouvert tout récemment, que Julia Flabat donne des nouvelles. "On a pu retrouver nos appartements, le feu a été contrôlé. Rien n'a cramé chez nous, je ne sais pas c'est chez d'autres, mais j'espère rien de grave... Eddy a été récupéré des affaires chez nous, mais ça sentait trop le cramé, il y avait trop de fumée alors on a préféré rester à l'hôtel", précise-t-elle. Enfin, le lendemain de l'incendie, la petite famille a retrouvé son nid douillet. "On a aéré toute la nuit. En soi, je crois qu'il n'y a pas eu de blessés dans l'immeuble, ouf ! En fait, ce sont les poubelles qui ont pris feu. Elles sont entre deux immeubles, ça a affecté les deux", explique la jeune femme.

Ouf, plus de peur que de mal !