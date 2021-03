Les célébrités qui refusent de se faire vacciner contre la Covid !

"Pas pour le moment, non." C'est par ces mots que la star de Grease, Olivia Newton-John a répondu en interview lorsqu'on lui a demandé si elle comptait se faire vacciner contre la Covid. Une réponse étonnante pour l'actrice, atteinte d'un cancer du sein et qui fait donc partie des personnes fragiles et donc à risque face au virus.

Accompagnée de sa fille, Chloe Lattanzi, lors de cette interview accordée au média australien Herald Sun, l'actrice anglaise de 72 ans ne semble pas faire confiance à la médecine moderne. "Si la majorité des gens se font vacciner c'est uniquement parce qu'ils font confiance aux médecins. C'était mon cas auparavant. Pour moi, la vraie médecine est celle qui vient de la terre", a déclaré Chloé pour expliquer le choix de sa mère. Une vraie défiance envers la médecine, même si elle a déclaré en préambule ne pas être anti-vaccin.

Le frère de Gigi et Bella Hadid opposé au vaccin

Une autre célébrité a récemment déclaré lors d'un question-réponse sur son Instagram qu'il ne souhaitait pas recevoir d'injection. Il s'agit du frère de Gigi et Bella Hadid, Anwar. Le compagnon de Dua Lipa a été très clair sur sa position : "Soit je ne l'attrape pas, soit je l'ai et Dieu me permettra de guérir si il le veut et j'aurais des anticorps plutôt que d'accéder à ce processus de façon non-naturelle. Nos corps ont été faits par le Créateur pour faire bien plus que ce que nous pensons."

Une réponse qui a provoqué un véritable tollé sur les réseaux sociaux. Anwar Hadid a dû s'expliquer sur ses propos, assurant qu'il n'était pas anti-vaccin, mais que chacun doit "faire attention à chaque vaccin en examinant individuellement les effets secondaires positifs et potentiels négatifs". Une façon d'éteindre le feu allumé par ses propos. Il conclut en affirmant n'avoir voulu offenser personne avec ses propos.

Enfin, c'est le rappeur du groupe Migos, Offset qui n'envisage pas de se faire vacciner. "Je n'ai pas confiance", a-t-il répondu au micro de TMZ. Le mari de Cardi B explique se méfier des effets secondaires et n'a pas envie d'être un cobaye.

À l'inverse de ces quelques sceptiques, plusieurs célébrités de renoms ont déjà reçues leurs injections, à l'image de l'actrice anglaise Judi Dench ou du réalisateur américain Oliver Stone.