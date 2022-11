Les Cinquante : L'identité du Lion enfin dévoilée et c'est le choc !

Mais qui se cache sous le costume du Lion dans Les Cinquante ? C'est la grande question que se posent les téléspectateurs de W9 depuis le lancement de l'émission de télé-réalité de W9 le 5 septembre dernier. Chacun y est allé de sa petite théorie. Mais la candidate Mélanie ORL (qui a été éliminée) a probablement tout bouleversé en dévoilant son identité lors du tournage d'une vidéo postée sur la chaîne YouTube de Nicolo.

La grande finale des Cinquante approche à grands pas. C'est le 11 novembre 2022, à l'issue d'une émission en direct, que le public découvrira qui des huit finalistes remportera l'émission et permettra ainsi à l'un de ses abonnés d'empocher la cagnotte. Maeva Ghennam, Julien Bert, Simon Castaldi, Noré, Kamila, Christopher et Adrien feront tout pour aller jusqu'au bout de la compétition. Mais les candidats ne sont pas les seules stars du programme. Le Lion, qui est le maître des lieux du château dans lequel est tournée l'émission, intrigue beaucoup les téléspectateurs.

Pour l'heure, jamais son identité n'a été dévoilée à la télévision, pour le plus grand malheur des plus curieux. Certains ont donc fait leurs pronostics. Ils étaient persuadés qu'il s'agissait d'une personne connue du milieu et les noms de Julien Tanti (Les Marseillais) et Nikola Lozina (Objectif Reste du monde) sont largement ressortis. Pourtant, aucun des deux ne se cacherait sous le masque du Lion si l'ont en croit les confidences de Mélanie ORL.

Accompagnée de Nicolo, Vivi et Vivian pour répondre à certaines interrogations des internautes, la jeune femme a répondu à LA question qui brûle toutes les lèvres. "Tout le monde veut savoir qui c'est. Mais c'est pas Nikola Lozina, c'est pas Julien Tanti... Je vais casser le mythe et le délire de tout le monde", a-t-elle tout d'abord lancé. Puis, elle a révélé qu'il s'agissait simplement d'"un intermittent du spectacle absolument pas connu". Elle détient cette information car elle a pu échanger avec l'un des lapins ou des renards du château. "Hors caméra, j'ai parlé avec l'un d'entre eux. Enfin, il ne me parlait pas mais il me répondait avec la tête. Je lui ai demandé s'il avait chaud sous son costume, il m'a dit : 'oui'. Et je lui ai demandé s'ils étaient des intermittents, il m'a dit : 'oui', aussi", a-t-elle confié. Mais le Lion est-il aussi concerné ? Si tel est le cas, la déception du public devrait en effet être immense.