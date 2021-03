Les Enfoirés 2021 : Leur album cartonne et détrône Booba

Chaque année, c'est un carton. Pandémie ou non, Les Enfoirés signent de très bons scores en 2021. Avec l'album du spectacle À côté de vous, la troupe des Restos du Coeur démarre à la première place du classement des meilleures ventes, dépassant au passage le tout dernier opus de Booba. Le SNEP a révélé que l'album comptabilisait déjà plus de 118 000 (équivalents) ventes en une seule semaine.

Le nouvel album des Enfoirés, À côté de vous, est donc déjà disque d'or. Avec une quarantaine d'artistes et tout un lot de petits nouveaux, dont Inès Reg et Carla Bruni-Sarkozy, la troupe avait choisi de reprendre plusieurs titres connus. On peut notamment citer S'il suffisait d'aimer de Céline Dion, Les paradis perdus en hommage à Christophe - décédée de la Covid-19 - ou encore Des hommes pareils de Francis Cabrel.

Un succès qui s'inscrit dans la lignée de chaque album des Enfoirés. Nos confrères de PureCharts ont expliqué que l'année dernière, Le Pari(s) des Enfoirés avait passé le cap des 125 000 exemplaires vendus en première semaine d'exploitation.

Le spectacle des Enfoirés 2021 avait été un succès en termes d'audience, réunissant plus de 9,2 millions de téléspectateurs sur TF1. Le show avait dû être pré-enregistré, pandémie oblige sans public, depuis la Halle Tony Garnier de Lyon. Pour tous les retardataires, une version DVD et double-DVD sera bientôt commercialisée.

Malgré un manque à gagner de plusieurs millions d'euros à cause de l'absence de public, chaque album ou DVD acheté équivaut à 17 repas pour les Restos du Coeur. Des dons plus que nécessaires en ces temps difficiles.