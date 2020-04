Covid-19 : Christophe "dans le coma depuis 10 jours", Pascal Obispo a le blues

Il n'avait plus les mots pour exprimer sa peine... jusqu'à ce qu'il les retrouve en musique. Pascal Obispo, inquiet pour son confrère et grand complice Christophe, vient de lui rendre un bel hommage chanté sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, précisément, l'interprète de Savoir aimer a dévoilé une photographie qui les capture tous deux, l'un auprès de l'autre, le sourire aux lèvres. "J'envoie quelques mots bleus mais aussi force et courage à mon ami Christophe que j'aime, qui lutte dans le coma depuis dix jours", écrit-il. Et pour couronner le tout, il a partagé la vidéo d'une prestation commune sur France 2, fut un temps, dans l'émission Samedi soir avec.... Croisons les doigts pour qu'une telle occasion se représente au plus vite.

Si Pascal Obispo se ronge les sangs, c'est parce que Christophe fait partie des victimes du coronavirus. Le 29 mars 2020, le journal Le Parisien expliquait que Daniel Bevilacqua – de son vrai nom – avait été testé positif au Covid-19 - a demi mot - et avait été placé en réanimation dans un hôpital parisien. Il a été transféré, depuis, en Bretagne, dans la ville de Brest. "Il est toujours intubé sous sédation profonde, précisait son épouse Véronique le 10 avril. Je demande à la presse de ne pas déranger les équipes soignantes et de le respecter lui et sa famille, à savoir sa fille [nommée Lucie, un point commun avec Pascal Obispo, NDLR] et moi-même."