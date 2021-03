Scandale de sorcellerie - Booba avoue y avoir eu recours : "J'ai déjà fait des trucs"

Une affaire de sorcellerie secoue le monde de la télé-réalité. Carla Moreau est accusée d'avoir fait appel à une voyante dans le but de nuire à ses camarades des Marseillais, notamment à sa meilleure amie Maeva Ghennam et aux enfants des candidats du programme de W9. Un scandale évoqué jeudi 4 mars 2021 sur le plateau de Touche pas à mon poste... en présence de Booba, venu promouvoir son nouvel et ultime album Ultra. Le rappeur de 44 ans a révélé y avoir lui-même eu recours.

Cyril Hanouna et son équipe de chroniqueurs reçoivent Sarah, présentée comme "une sorcière pratiquante". La jeune femme explique son métier et apporte des informations quant aux différents types de sorcellerie. "Il ne faut pas résumer la sorcellerie à uniquement la magie noire. Il y a énormément de pratiques différentes. Il y a tout ce qu'on appelle la magie verte, la magie rouge, la magie blanche, lâche-t-elle. La magie verte c'est la magie qui utilise les plantes, eh oui ça existe !"

Booba a déjà fait de la sorcellerie et il assume

Surpris d'apprendre l'existence de magie verte, Booba fait une révélation de taille : il a lui-même déjà pratiqué de tels rites. "J'ai déjà enterré des oeufs dans le sable au Sénégal avec des dessins dessus. J'ai déjà fait des trucs. On ne sait jamais, sur une malentendu ! Je ne sais pas, ça a échoué mais j'ai tenté. Je sais que ça existe", lance l'interprète du titre Garde la pêche.

Et alors que Gilles Verdez lui demande s'il s'agit là d'oeufs "offensifs ou de protection", Booba est clair : "Ah, c'était de la bagarre !" Nathalie Marquay, qui semble calée sur le sujet, fait remarquer que "les oeufs, c'est très très grave en sorcellerie". Sans honte ni gêne, la star du rap poursuit : "Moi je fais dans l'oeuf direct, la magie verte ce n'est pas pour moi !"

Des révélations à moitié surprenantes. En effet, en juillet 2018, Booba avait balancé une vidéo de Gims qui indiquait vouloir "l'anéantir" via la magie noire ou la sorcellerie. Dès lors, le duo s'était lancé dans une guerre sans nom sur les réseaux sociaux...