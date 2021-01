Les Kardashian : Une proche de la famille souffre d'un cancer

Hrush Achemyan s'est également filmée après l'intervention. "Regardez comment ça a diminué. Plus de gonflement. On doit contrôler dans un mois si la tumeur a regonflé, mais pour l'instant je vais bien", explique-t-elle face à la caméra. Hrush revient également sur le diagnostic de son cancer et confie : "J'étais choquée et je n'arrivais même pas à dire le mot 'cancer' à voix haute."

Sur Instagram, Hrush Achemyan a reçu le soutien de milliers d'internautes, dont le mannequin Winnie Harlow et la chanteuse Becky G.

En plus des femmes de la famille Kardashian, Hrush a également maquillé Jennifer Lopez et Christina Aguilera.