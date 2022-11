Les Marseillais : Plus de 10 ans de prison pour le mari d'une candidate, anéantie, elle sort du silence

Vendredi 4 novembre, Christophe Dicranian, le mari de Liam Di Benedetto (Marseillais, Secret Story) a été "placé en garde à vue aux environs de 19 heures après avoir été interpellé au péage du Capitou, sur l'autoroute A8, dans le Var, à plus de 60 km de Nice, dans le cadre d'une enquête préliminaire pour des faits de trafic de stupéfiants", a indiqué à l'AFP. Une interpellation qui laisse penser qu'elle a peut-être eu lieu afin d'éviter à l'homme de s'enfuir. Certains blogueurs déclarent même qu'il a tenté de partir pour l'Espagne. Il était en effet attendu à la même heure au tribunal pour le délibéré du jugement qui l'a finalement condamné à 12 ans de prison.

"On l'a comme par hasard interpellé à 18h30", alors que le jugement devait être rendu à 19h, "et ce dans le cadre d'une enquête préliminaire, ce n'est pas un procédé normal", a réagi l'avocate de Christophe Dicranian - jugé depuis le 24 octobre avec douze autres prévenus -, Me Audrey Vazzana. Christophe Dicranian qui, selon le procureur de la République Jean-Philippe Navarre, était à la tête du réseau où il jouait "un rôle directeur, d'organisateur", a également été condamné à 50 000 euros d'amende et à une interdiction de gérer pendant 5 ans.

Il avait été épinglé dans le passé pour trafic de stupéfiants. En 2016, la police judiciaire de Nice avait découvert dans trois boxes et aux domiciles des mis en cause 580 kg de cannabis, des véhicules volés ayant servi au transport de la drogue, 8 kg de cocaïne et 560 000 euros en liquide. Ca fait beaucoup... "Sur la période de prévention, soit un peu moins d'un an, ce réseau est suspecté d'avoir écoulé pas moins de 3 tonnes de cannabis", précisent nos confrères du Parisien. En 2019, il avait ensuite été convoqué au tribunal de Nice pour avoir "dirigé ou organisé un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicite de stupéfiants". Il avait alors été condamné à une peine de six mois de prison ferme. Au total, Christophe Dicranian avait déjà été condamné à quatre reprises pour trafic de stupéfiants, dont la dernière fois en 2007 à huit ans d'emprisonnement.

Liam Di Benedetto et Christophe Dicranian se sont mariés en septembre 2020 et ils ont un enfant ensemble, Sharly, née au mois de juillet 2021. Elle est aussi la maman de Joy (4 ans) - née d'une précédente relation - qui a malheureusement été reconnue handicapée à 80% et que Christophe Dicranian éduque. De son côté, il a eu une première fille, issue d'une précédente relation, Sya. "Je pense à Joy, je me dis qu'elle a 4 ans et quand mon mari sortira : 'quel âge elle aura Joy ?'. Même Sharly. Je pense aussi aux enfants de mon mari, au père de mon mari. À tous les gens qui l'aiment. C'est une horreur !", a-t-elle lâché en larmes. "C'est terrible, ça nous tombe comme ça, 6 ans après, avec des enfants au milieu (...) J'aime mon mari plus que tout, sa présence est indispensable", avait déclaré hier Liam, désespérée. Sur Snapchat, après le jugement, Liam a pris la parole a fait part de sa tristesse déclarant qu'il s'agissait d'un des jours les plus durs de sa vie. Elle a récupéré un tee-shirt avec l'odeur de son chéri et avoue mal vivre la maison vide sans lui. Elle a aussi précisé que son mari n'avait pas tenté de fuir en Espagne contrairement à ce qui a été dit.