Les Marseillais Vs le Reste du monde : Une candidate provoque un accident à Monaco, l'affaire devant la justice

L'une des candidates des Marseillais VS Le Reste du monde (W9) a fait l'objet d'une décision de justice comme l'a dévoilé Nice Matin, le 25 juin 2021. La jeune femme de 31 ans était au coeur d'un accident de voiture comme l'ont expliqué nos confrères.

Nice Matin explique que la candidate de télé-réalité en question est âgée de 31 ans et qu'elle vit à Roquebrune-Cap-Martin, non loin de Monaco. Elle a participé à plusieurs émissions, parmi lesquelles Les Marseillais VS Le Reste du monde et est très présente sur les réseaux sociaux. En revanche, elle n'était pas présente à la barre au moment du jugement de son affaire. Un accident de la circulation survenu le 28 février dernier, vers 18h30, au carrefour de la Madone (à Monaco). La jeune femme était alors au volant de son Range Rover et a "déstabilisé avec son rétroviseur gauche une quadragénaire sur le passage protégé". La victime a été blessée à la cheville et à l'épaule. Elle a donc été transportée aux urgences de l'IM2S.

"Cette conductrice a déclaré qu'elle roulait entre 30 et 35 km/h, souligne le président. Il n'était pas facile d'apercevoir le piéton qui traversait. Il faisait déjà nuit et les vitres de son SUV étaient teintées. La scène de l'accident a été filmée et l'on perçoit bien quand son véhicule touche la plaignante", a-t-il été déclaré au moment du rappel des faits. Me Erika Bernardi, chargée de la plaignante, a précisé que sa cliente avait été accidentée dans le cadre du trajet travail-domicile. "Depuis son état nécessite des prolongations successives car la victime souffre encore de fortes douleurs au niveau du bras", peut-on lire.

Il est demandé à titre provisionnel la somme de 1 500 euros. L'assureur-loi Me Bernard Bensa, a émis des réserves concernant ce montant, à cause de frais médicaux à venir car la victime souffre toujours. Et le premier substitut Cyrielle Colle de conclure qu'elle prenait en considération "la nuit tombée en période hivernale, une faute d'inattention banale, une allure modérée et un comportement adaptée à la situation", la conductrice ayant porté secours à la victime. Une amende de 400 euros est requise. Le tribunal suivra les réquisitions du ministère public.

L'identité de la candidate de télé-réalité en question n'a jamais été révélée. Mais il pourrait s'agir de Laura Lempika. Sur une photo postée en avril 2020, on peut la voir poser près d'une Range Rover. Et, au moment des faits, elle était à Monaco avec son fiancé Nikola Lozina et leur fils Zlatan (6 mois).