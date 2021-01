Les Princes de l'amour : Le prétendant policier Zoubir a été entendu par l'IGPN pendant 5h

La polémique ne désenfle pas. Ce vendredi 22 janvier 2021, Zoubir a confié avoir été entendu par l'IGPN, l'inspection générale de la Police nationale - couramment surnommée "la police des polices". Ce policier de 25 ans officiant dans le XVIe arrondissement de Paris a été contraint de rendre des comptes après avoir fait le buzz sur les réseaux sociaux en se mettant en scène, portant l'uniforme, dans des vidéos vues par des milliers d'internautes. Des vidéos qui ont grandement dérangé sa hiérarchie, laquelle a découvert dans la foulée qu'il a profité de son arrêt maladie pour dépression afin de participer à l'émission de télé-réalité Les Princes et les Princesses de l'amour (W9).

"J'ai passé cinq heures à l'IGPN. Il y avait des enquêteurs qui ne comprenaient pas forcément que j'employais le mot 'wesh'. On ne conçoit pas qu'un policier puissent écouter Jul ou danser sur des choses", a-t-il déclaré au micro de BFM Paris. Et pour lui de rappeler : "Actuellement en France, il y a des problèmes bien plus importants entre la police et la population qu'un jeune qui fait des vidéos."

Et pourtant, la préfecture de police prend cette affaire très au sérieux. D'autant que Zoubir a porté des accusations très graves à l'encontre de la profession, ce qui fait de lui l'objet de plusieurs enquêtes administratives. Soit la présence de comportements racistes selon lui, comme il l'a encore une fois dénoncé devant la caméra. "J'ai été maladroit pour l'erreur de l'arrêt maladie, j'étais dans une situation assez délicate. Ça n'allait plus du tout au travail, je ne me reconnaissais plus dans le boulot. Quand on sors et qu'on te dit 'Tiens, on va contrôler tes semblables'. Des collègues étaient sur Facebook et mettaient régulièrement des publications à portée islamophobe, à portée raciste, poursuit-il. Je sais que ça a été vu comme une justification mais c'est des choses que j'ai vraiment vues."

Pour l'heure, Zoubir n'envisage pas de retravailler pour la police. Il espère désormais pouvoir entamer une carrière dans l'audiovisuel, comme il le confiait récemment dans Touche pas à mon poste.