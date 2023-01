Letizia d'Espagne : Col Claudine XXL, bijoux hors de prix et look 100% noir... La reine ultra-stylée à Madrid !

Chaque année, c'est l'un des plus grands rendez-vous des acteurs du tourisme en Europe : ce mercredi 18 janvier, le Futur, le salon du tourisme espagnol, ouvrait ses portes à Madrid. Et pour l'occasion, c'est carrément le roi Felipe VI qui est venu en personne pour saluer les premiers exposants, les organisateurs et le président du Guatemala, Alejandro Giammatei, qui en a profité pour faire le voyage.

Très chic dans son costume noir, celui-ci a cependant été battu par sa femme, la reine Letizia, qui avait un look sobre, tout en noir... mais particulièrement bien accessoirisé ! En effet, avec son pantalon Hugo Boss et ses bottes Unisa, la souveraine avait choisi une blouse noire Sandro au col en dentelle blanc XXL très original.

Les cheveux attachés en une queue de cheval haute, pour que tout le monde puisse l'admirer, elle laissait également apparaître de magnifiques boucles d'oreilles à un prix exorbitant : signées de la marque espagnole Gold&Roses, elles valent en effet près de 2700 euros ! Un look très soigné donc, qui lui a permis de briller dans cet événement où elle se rend tous ans, au mois de janvier.

Une nouvelle sortie à deux

L'an dernier, le visage recouvert d'un masque FFP-2, elle avait cependant choisi un style totalement opposé à celui de cette année : vêtue d'un pantalon de cuir noir et d'un sous-pull blanc, elle avait porté l'un de ses manteaux iconiques, une veste à carreaux qui lui allait particulièrement bien.

En revanche, pas de nouvelles des adolescentes du couple, Leonor et Sofia (17 et 15 ans), qui ne sont pas réapparues en public depuis avant Noël, bien qu'elles avaient été les stars de la carte de voeux traditionnelle. Cependant, ce n'est pas très étonnant : depuis leur enfance, les deux jeunes filles ont toujours dû privilégier leur scolarité et l'on sait que l'aînée est repartie juste après le Nouvel An pour le Pays de Galles où elle étudie depuis deux ans dans un lycée d'excellence.

Sa petite soeur, quant à elle, a dû retourner au lycée et rester seule au Palais lorsque toute la famille s'est réunie, en début de semaine, pour les obsèques du roi Constantin II, son grand-oncle. En effet, si l'on a pu y voir les rares princesses Elena et Cristina et leurs enfants, encore plus discrets, la (très grande) jeune infante n'y a même pas fait une apparition.