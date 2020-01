Letizia d'Espagne: Retour en couleur et transparence après les obsèques de Pilar

C'est cette tenue très glamour, complétée par des cuissardes Steve Madden, qu'elle avait choisie pour recevoir à la Zarzuela deux délégations en audience, tout d'abord des représentants de la Fédération des distributeurs cinématographiques (sujet qui l'intéresse, comme on le sait, puisqu'elle n'hésite pas à fréquenter les salles obscures de Madrid avec Felipe et leurs filles), puis ceux d'une bourse philanthropique destinée à des enfants dont les mères sont mortes des suites de crimes conjugaux.

Deux jours plus tard, la mère de la princesse Leonor des Asturies et de l'infante Sofia, qui ont repris le chemin des cours, changeait de style du tout au tout pour prendre part à une session de travail de la Croix Rouge justement sur le thème des violences conjugales et des axes de la lutte pour les éradiquer. Avec son ample costume en laine gris à carreaux (Hugo Boss) et son imperméable beige juste jeté sur les épaules, Letizia avait un petit air de mafiosa !

Depuis, la reine était exemptée d'activités officielles cependant que Felipe multipliait les réceptions, jusqu'à ce mercredi 22 janvier, où elle était chargée d'inaugurer, comme de coutume mais exceptionnellement sans son époux cette année, la Fitur, le grand salon du tourisme annuel de Madrid. Pour cette édition anniversaire de la manifestation, créée il y a 40 ans, Letizia a fait en sorte d'adresser un clin d'oeil malin au pays invité d'honneur, la Corée du Sud : c'est en effet une robe Massimo Dutti (vendue 99,95 euros) qu'on l'avait vue y porter en octobre dernier, lors de la visite du couple royal à la suite des cérémonies d'intronisation de l'empereur Naruhito au Japon, qu'elle avait ressortie de son dressing !