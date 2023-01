Letizia d'Espagne méconnaissable : son passé ressurgit, des fans choqués par l'apparence de la reine

Les fans royaux stupéfaits

Si elle fait l'unanimité auprès des fans de la royauté et des médias pour son élégance et ses looks toujours impeccables, la reine Letizia suscite l'étonnement. Alors que l'ancienne vie de la reine d'Espagne refait surface, les internautes n'en reviennent pas. Pourtant, ce visage était déjà bien connu des espagnols au début des années 2000. Pour cause : l'épouse du roi Felipe VI était une célèbre journaliste de télévision. La maman de Sofia, 15 ans et Leonor, 17 ans a en effet présenté de nombreux journaux télévisés, notamment pour des grandes chaînes d'information comme 24 Horas ou encore Telediario 2. En 2000, alors qu'elle n'a que 28 ans, la jeune journaliste remporte le prix Mariano José de Larra, un prix récompensant la meilleure journaliste de moins de trente ans. À cette période, elle couvrait déjà des événements historiques comme les élections présidentielles américaines de 2000, la guerre d'Irak ou encore les attentats du 11 septembre 2001.

Par ailleurs, une autre anecdote sur la reine Letizia a de quoi étonner : avant d'épouser Felipe VI, elle a déjà été mariée ! En effet, en août 1998, après dix ans de vie commune, elle a épousé Alonso Guerrero Perez, un écrivain et professeur de littérature, avant de divorcer en 1999. Mariée civilement seulement, elle a tout de même pu dire "oui" à son prince le 2 mai 2004, et mettre son ancienne vie de côté pour devenir quelqu'un d'autre... littéralement.