Lewis Capaldi : Son traitement contre l'anxiété a fait baisser sa libido, ses tristes révélations

Dans le podcast Zach Sang Show, Lewis Capaldi a révélé que ses médicaments contre l'anxiété avaient pour effet de diminuer sa libido. "Cela rend difficile l'orgasme. C'est comme si j'étais sur des montagnes russes qui montent et qui ne redescendent jamais. Ça ne cesse de monter et de monter. Donc, c'est un problème, ça diminue également la libido en général", a expliqué le chanteur de 26 ans. Pour rappel, l'interprète de Before you go, qui était récemment invité sur le deuxième prime de la Star Academy, faisait une annonce de la plus haute importance sur son compte Instagram le mois dernier lors d'un live avec sa communauté.

Il avait notamment révélé être atteint du syndrome de Gilles de la Tourette. Une maladie "neuropsychiatrique à composante génétique est caractérisée par des tics involontaires, soudains, brefs et intermittents, se traduisant par des mouvements (tics moteurs) ou des vocalisations", d'après l'Institut du cerveau.

Ça a l'air bien pire que ça ne l'est

"J'ai la Tourette, je l'ai toujours eue, apparemment. Quand je regarde mes interviews de 2018, je vois que je le fais. Je voulais en parler car je ne voulais pas que les gens pensent que je prends de la cocaïne ou quelque chose comme ça", a-t-il raconté à ses abonnés.

"Mon épaule se contracte lorsque je suis excité, heureux, nerveux ou stressé. Ça arrive tout le temps. Certains jours, c'est plus douloureux que d'autres et certains jours, c'est moins douloureux. Ça a l'air bien pire que ça ne l'est. Parfois, c'est assez inconfortable... mais ça va et ça vient", a-t-il ajouté. L'artiste écossais, qui faisait parler de lui en 2020 pour son couple avec Catherine, a également indiqué recevoir des injections de Botox dans l'épaule pour "l'empêcher de bouger". Une solution qui a "marché pendant un moment", a-t-il souligné. À noter que la chanteuse américaine Billie Eilish, révélée grâce à son titre Bad Guy, expliquait en mai dernier souffrir du même symptôme dont elle a été diagnostiquée à l'âge de 11 ans.