Lewis Hamilton : Guerre des voisins avec un célèbre artiste anglais

"En tant que propriétaires de ces bâtiments classés de Grade II [au patrimoine du Royaume-Uni, NDLR] et en tant qu'artistes qui dépendent de la lumière naturelle, le plan [de travaux, NDLR] actuellement présenté dégraderaient nos conditions de vie. La lumière est un élément essentiel de l'art", a écrit David Hockney aux autorités. Malheureusement, elles ont donné remis à Lewis Hamilton un permis de construire.

Lewis Hamilton est le champion du monde en titre de F1. Le pilote de l'écurie Mercedes-AMG Petronas avait profité de l'entre-deux saisons pour dévoiler sa nouvelle collection de vêtements pour Tommy Hilfiger à la Fashion Week de Londres et pour participer au concert caritatif WE Day UK (avec Idris Elba et l'épouse du Premier ministre du Canada Justin Trudeau, Sophie Trudeau).

Lewis Hamilton avait également célébré l'ouverture de The Silverstone Experience, un nouveau musée immersif qui raconte l'histoire du passé, du présent et de l'avenir de la course automobile britannique. Le prince Harry était également présent.