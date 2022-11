Liam Di Benedetto, son mari Christophe condamné à 12 ans de prison : nouvelles révélations sur sa peine

Au début du mois de novembre, Liam Di Benedetto a annoncé la pire des nouvelles : son mari Christophe Dicranian a été arrêté pour des faits de trafic de drogues. Le verdict est tombé peu de temps après et il a écopé d'une peine de 12 ans de prison, 50 000 euros d'amende et d'une interdiction de gérer pendant cinq ans. Son incarcération a été immédiate. C'est donc bouleversée que se retrouve désormais l'ex-candidate de télé-réalité, laquelle doit composer seule avec ses deux filles, Joy (4 ans) et Sharly (née au mois de juillet 2021).

Sur ses réseaux sociaux, elle donne régulièrement de ses nouvelles, souvent avec émotion et au bord des larmes. Mais vendredi 18 novembre, Liam Di Benedetto a fait des révélations un peu plus réjouissantes que d'habitude. En effet, sur Snapchat, elle a pris la parole pour clarifier certaines choses vis-à-vis de la peine de prison de son époux. "Ils ont demandé 16 ans, la juge a donné 12 ans (...) Sur 12 ans, comprenez bien que mon mari ne va pas faire 12 ans, il va en faire 4 ans", a-t-elle expliqué. Une séparation forcée fortement réduite donc mais qui reste quand même difficile à vivre. D'autant plus lorsque Liam pense à tous les moments que Christophe Dicranian va manquer. "J'aurais 32 ans, bon moi à la limite ça va, y'a rien qui aura changé, mais mes enfants, il y aura une évolution. On passe d'un bébé qui parle à peine à une petite fille qui va apprendre à lire. Joy, peut-être qu'à 8 ans, elle marchera ou sera en fauteuil roulant (elle a été reconnue handicapée à 80%, ndlr), ça veut dire que des choses vont changer".

Je vous rassure...

Le temps s'annonce long pour Liam Di Benedetto mais, heureusement, elle est aujourd'hui autorisée à contacter son homme presque qu'autant qu'elle le voudrait. "Maintenant, il y a la cabine, le téléphone et c'est magique", s'est-elle enthousiasmée. Et de rappeler une dernière fois : "C'était pour vous éclairer un peu, je vous rassure, il ne fera pas 12 ans du tout, pas du tout !". Rappelons que Christophe Dicranian a été arrêté pour des faits de trafic de stupéfiants remontant à 2016. À l'époque, la police judiciaire de Nice avait découvert dans trois boxes et à son domicile près de 600kg de cannabis, des véhicules volés ayant servi au transport de la drogue, 8 kg de cocaïne et 560 000 euros en liquide. En 2019, il avait ensuite été convoqué au tribunal de Nice pour avoir "dirigé ou organisé un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicite de stupéfiants". Il avait alors été condamné à une peine de six mois de prison ferme.