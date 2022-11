Liam Di Benedetto "effondrée" : son mari Christophe Dicranian incarcéré, sa très longue peine entamée

Liam Di Benedetto a encore bien du mal à réaliser. Et pourtant, c'est seule qu'elle va devoir élever ses deux filles, Joy (4 ans) et Sharly (née au mois de juillet 2021) ces prochaines années. Son mari Christophe Dicranian a malheureusement été jugé pour des faits de trafic de drogues et condamné à 12 ans de prison, 50 000 euros d'amende et à une interdiction de gérer pendant 5 ans. C'est le vendredi 4 novembre qu'il a été placé en garde à vue et, sur Snapchat, Liam Di Benedetto a confié que son incarcération avait eu lieu juste après.

"Par où commencer ? Je ne sais même pas... donc mon mari est incarcéré depuis vendredi, enfin vendredi il était en garde à vue et du coup il a été incarcéré samedi", a-t-elle rapporté. Un véritable cauchemar pour l'ex-candidate de télé-réalité qui a perdu tous ses repères. "Je me sens très très seule, c'est vide à la maison. Les petites dorment, j'ai la télé, le temps me paraît interminable. Je vais arrêter de vous parler de ce que je ressens parce que je vais m'effondrer. Je pleure, c'est automatique. Ça fait déjà cinq jours... Ce que je traverse c'est très très dur".

Liam Di Benedetto fait néanmoins tout pour tenir le coup dans l'intérêt de ses enfants. Mais c'est un nouveau rythme de vie qui l'attend. "J'étais au fond du trou. Si je n'avais pas mes enfants, je crois que j'aurais fait une vraie dépression. Je suis obligée de garder la tête haute, je ne peux pas baisser les bras mais quand on nous a annoncé 12 ans, j'ai cru que mon coeur allait lâcher. Même un an c'était déjà trop pour moi", a-t-elle déclaré avec émotion. Et pour elle de craindre l'avenir : "Joy avec tout ses problèmes de santé... Tout à l'heure j'avais encore un rendez-vous pour elle, j'ai galéré parce que je suis obligée de m'occuper de Sharly aussi et donc je ne peux plus assurer les rendez-vous de Joy. C'est une organisation. Mon mari m'aidait beaucoup, c'est lui qui emmenait Joy le matin à l'école et qui allait chercher Sharly le soir. Maintenant, je dois tout faire toute seule, c'est brutal..."

Je ne l'abandonnerai jamais

À son rôle de maman s'ajoute désormais celui de femme de détenu. Un rôle qui est loin d'être évident. "Ce matin j'ai dû apporter des affaires pour mon mari, je suis partie lui déposer à la prison, j'ai dû remplir tous les papiers pour le parloir...", a-t-elle listé. Mais quoi qu'il en soit, Liam Di Benedetto promet de rester fidèle à son homme : "Ça fait trois ans que je suis avec mon mari, j'attendrai le temps qu'il faudra attendre, je ne l'abandonnerai jamais, je l'aime et je veux lui et personne d'autre".

Rappelons que Christophe Dicranian a été arrêté pour des faits de trafic de stupéfiants remontant à 2016. À l'époque, la police judiciaire de Nice avait découvert dans trois boxes et à son domicile près de 600kg de cannabis, des véhicules volés ayant servi au transport de la drogue, 8 kg de cocaïne et 560 000 euros en liquide. En 2019, il avait ensuite été convoqué au tribunal de Nice pour avoir "dirigé ou organisé un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicite de stupéfiants". Il avait alors été condamné à une peine de six mois de prison ferme.