Liam Neeson en deuil : sa mère Kitty est morte

Liam Neeson est en deuil, et ce n'est malheureusement pas le pitch d'un nouveau film coup(s) de poing(s) : Kitty, la mère de l'acteur de 67 ans, est décédée à l'âge vénérable de 94 ans samedi 6 juin 2020, à la veille de ce qui aurait été son 95e anniversaire.

Le site américain People a relevé que la mort de Katherine Neeson a été rapportée par un quotidien nord-irlandais après avoir été signalée lors d'une messe célébrée à Ballymena, la ville natale de Liam, en Irlande du Nord. "Prions pour les fidèles qui nous ont quittés. Nous prions pour ceux qui sont morts récemment, et Kitty Neeson. Les dispositions concernant ses obsèques seront prises ultérieurement", a communiqué le père Paddy Delargy lors de son office diffusé en direct sur Facebook, en raison de la pandémie de coronavirus. Un élu local s'est ému de cette disparition auprès du Ballymena Daily, annonçant qu'il ferait observer une minute de silence lors du prochain conseil municipal, mardi 9 juin.

Liam Neeson, qui a deux grandes soeurs (Elizabeth et Bernadette) et une petite (Rosaleen), a passé toute sa jeunesse dans la région de Ballymeny. Boxeur doué et titré à l'échelle régionale de ses 9 à ses 17 ans, il avait contracté le virus de la comédie à l'adolescence, jouant dans des spectacles à l'école et décidant de devenir acteur après avoir été sidéré par le charisme et les prêches enflammés du pasteur presbytérien Ian Paisley, fondateur du parti unioniste démocrate (DUP). Après un passage par la Queen's University à Belfast, où il se découvrit du talent pour le football et qu'il quitta pour travailler à la brasserie Guinness, il était revenu dans sa ville natale et avait vécu de petits boulots. D'après BBC News, ce n'est qu'en 2009, après avoir été fait docteur honoris causa par l'université, qu'il avait pu enfin se dire diplômé auprès de sa mère.

La carrière d'acteur de Liam Neeson, qui l'avait amené à Dublin à la fin des années 1970, avait pris corps en 1980 lorsque le réalisateur John Boorman l'avait repéré au théâtre et lui avait offert un rôle (Sir Gawain) dans son film Excalibur, au côté d'Helen Mirren (qui allait devenir, pour quelque temps, sa compagne).

Le héros des films Taken, qui sera prochainement de retour au cinéma dans la comédie Made in Italy et le thriller Honest Thief, est père de deux fils issus de son mariage avec l'actrice Natasha Richardson, dramatiquement décédée dans un accident de ski en mars 2009.