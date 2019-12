Liam Payne au coeur d'une altercation à cause de sa chérie mineure

Liam Payne trop protecteur ou trop bagarreur ? Le chanteur britannique de 26 ans a failli en venir aux mains avec des videurs d'un bar de San Antonio, au Texas, vendredi 29 novembre 2019. Une altercation filmée par des clients qui serait liée à l'âge de sa chérie, mineure aux États-Unis...

Comme le rapporte le site TMZ, Liam Payne et son amoureuse Maya Henry, âgée de seulement 19 ans - et donc interdite de consommation d'alcool sur le sol américain jusqu'à ses 21 ans -, ont essayé de se rendre au bar Silver Fox, situé au nord-ouest de la ville. S'ils ont d'abord pu entrer après que le chanteur a été reconnu, une fois à l'intérieur les choses ont pris une tournure différente : Maya étant mineure, elle a été obligée de ressortir des lieux avec son chéri.

Sur la vidéo filmée par des clients, on peut voir l'interprète de Strip That Down s'en prendre à au moins un videur, retenu par des clients pour qu'il ne le frappe pas. "Ne me repousse pas une nouvelle fois où je jure sur Dieu que je vais t'éclater le cul au sol", a lancé Liam Payne. Sa chemise blanche étant maculée de poussière, il semble qu'il avait ainsi été une première fois poussé sur le trottoir par un videur, d'où le début de l'altercation. Se voyant refuser l'entrée, Liam Payne et Maya Henry ont fini par laisser tomber.

Sur son compte Instagram suivi par 18 millions d'abonnés, l'ancien membre des One Direction a posté une story pour se plaindre et donner une autre version des faits. Le chanteur a ainsi indiqué avoir été "agressé" par trois hommes et a il menacé l'établissement de poursuites judiciaires. "Rendez-vous au tribunal", a-t-il écrit dans un message qui a depuis disparu.

Liam Payne avait choisi de se rendre à San Antonio car sa compagne est originaire des environs et ils voulaient passer Thanksgiving ensemble...