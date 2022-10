Liane Foly quittée par Grégoire, 17 ans de moins qu'elle : confidences cash sur cette rupture qui l'a dévastée

Liane Foly, à l'affiche ce lundi 3 octobre au soir dans Les municipaux, trop c'est trop sur C8, aura vécu sept belles années aux côtés d'un certain Grégoire, un homme de 17 ans son cadet, et avec qui elle se sera finalement séparée en 2013. Est-ce finalement cet écart d'âge qui aura eu raison de leur couple ? "Je pense oui, en partie, puisque depuis il a refait sa vie, construit une famille", confiait-elle en 2017 pour Gala. Un an auparavant, elle révélait dans l'émission Tout et son contraire de Philippe Vandel sur France Info avoir eu beaucoup de mal à assumer cette différence.

"Ça me dérangeait en fait. Ça me dérange. Je vois une photo, comme ça, je me dis : 'C'est pas possible quoi, t'étais avec ton fils !", se confiait-elle. "ll faut dire qu'il n'y a pas d'avenir avec une personne comme ça (plus jeune, NDLR)" expliquait-elle, cette fois-ci sur le plateau de Salut les Terriens. "Par contre... Nous, on a partagé sept ans de vie ensemble, c'est beaucoup. J'ai mis énormément de temps pour m'en remettre, deux ans...", avait-elle ensuite reconnu dans l'émission présentée par Thierry Ardisson.

Une période de grosse souffrance

Car oui, malgré cet inconvénient, la chanteuse de 59 ans, qui était récemment la cible de Jeff Panacloc, était très attachée à cet homme. "Sur le moment, j'ai fait un burn-out qui a duré à peu près deux ans. Terrible. Puis il y a eu la maladie de mes parents et leur décès", avait-elle avoué lors de son entretien avec Gala, avant d'expliquer qu'elle sortait tout juste "du tunnel après une période de grosse souffrance". Mais cette séparation était avant tout un mal pour un bien, "une restructuration totale", ou encore "le signe qu'il fallait que je m'occupe enfin de moi".

Depuis, celle qui a déjà eu recours à de la rhinoplastie se considère comme "une femme indépendante", mais qui a envie "d'être accompagnée par un homme, ou une femme d'ailleurs". Car "on peut très bien avoir une rencontre dans sa vie, quelque chose qui nous transforme...", avait-elle poursuivi dans les colonnes de Gala. Pour rappel, alors qu'elle n'a pas officialisé de nouvelles relations depuis, elle a déjà été en couple par le passé avec André Manoukian, avant d'épouser l'homme d'affaires Augustin Decré et d'en divorcer. À noter qu'elle n'a jamais eu d'enfant, un choix pleinement assumé de sa part.