Lily Allen : Complètement nue, fiancée à David Harbour et... enceinte ?

Les temps sont rudes et tout le monde a besoin d'être rassuré. Chacun à sa manière. Pour s'affirmer en ligne, certains se sont lancés dans le Pillow Challenge – ou l'art de se vêtir d'un oreiller –, d'autres ont ouvert un compte Tik Tok pour danser sur Savage de Megan Thee Stallion. Lily Allen, quant à elle, a tout simplement partagé une photographie sur laquelle elle apparaît complètement nue. Face au miroir de la salle de bain, la jeune femme de 34 ans n'a pour seul accessoire qu'une serviette de bain sur la tête pour faire sécher ses cheveux, un bracelet... et une bague qui brille à son annulaire gauche.

Lily Allen enceinte de David Harbour ?

On dirait bien que le confinement aura droit à son lot de bonnes nouvelles. Non seulement Lily Allen arbore un bijou neuf au doigt réservé aux fiançailles, mais elle a partagé un message cryptique dans les stories de son compte Instagram. Le 28 avril 2020, la chanteuse a joué le mystère en publiant l'image d'un porte-clé sur lequel est annotée la phrase "Clean and serene for nine months", soit "propre est sereine pendant neuf mois". Maman de deux filles – Ethel Mary, 8 ans, et Marnie Rose, 6 ans –, fruits de ses amours avec Sam Cooper, Lily Allen pourrait donc bien attendre un troisième heureux événement...