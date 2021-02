Lily Collins (Emily in Paris) vend sa superbe villa une fortune en un temps record !

Lily Collins est prête pour une nouvelle vie. La jeune comédienne de 31 ans va s'installer très prochainement avec son amoureux Charlie McDowell et, par conséquent, elle ne comptait pas garder sa vaste propriété de Beverly Hills, en Californie. Elle l'a vendue une belle somme.

Comme le rapporte le New York Post, suite à l'annonce publiée par le site immobilier Realtor.com, Lily Collins a vendu très rapidement sa maison pour 13,5 millions de dollars alors qu'elle en avait fait l'achat en 2016 pour "seulement" 12,5 millions. Elle empoche donc au passage une jolie plus-value sur son bien... La demeure comprend notamment quatre chambres à coucher, une bibliothèque, un espace bar ou encore cinq salles de bain. Il s'agit d'une maison de plein pied, construite en 1954, rénovée en 1970 et agrandie en 1985, possédant une superficie d'environ 465 m². L'extérieur de la maison, protégée de grandes grilles en fer et à l'abri des regards grâce à une flopée d'arbres, possède une cour en briques rouges pour garer voitures et motos dans laquelle flotte carrément un drapeau américain sur un poteau, un terrain de tennis ou encore une piscine.

La maison de Lily Collins, fille du célèbre chanteur Phil Collins, a été imaginée par l'architecte John Elgin Woolf, créateur du style Hollywood Regency. Elle s'est vendue... un jour après sa mise sur le marché à en croire Realtor !

Lily Collins traverse une belle période entre ses fiançailles, cette vente incroyable et sa nomination aux Golden Globes. En effet, l'actrice saura ce dimanche 28 février 2021 si elle remporte une statuette de la meilleure actrice dans une série musicale ou comique pour Emily in Paris. Série de chez Netflix récemment renouvelée pour une deuxième saison.