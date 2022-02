Lily James est en couple avec un célèbre musicien : la preuve !

L'actrice Lily James vient tout juste de confirmer sa romance avec le rockeur du groupe Queens of the stone Age, Michael Shuman. Une nouvelle qui ravira les followers de la belle actrice britannique, qui se doutaient bien de quelque chose...

La vedette de Pam et Tommy, 32 ans, a partagé une série de photos sur son compte Instagram ce jeudi sur le thème de l'océan et du coucher de soleil. Sur l'une de ces photos ont aperçoit le dos de tête du musicien de 36 ans, même si cette dernière ne l'a pas identité dessus. "Carte postale de la falaise" a-t-elle commenté. Le couple a été vu une première fois en février dernier en train de s'embrasser à Suffolk en Angleterre, là où Lily James tournait un film à venir What's love got to do with it. Ils ont ensuite un peu disparu des radars avant de réapparaître maintenant pour annoncer à leur fans leur relation sur les réseaux sociaux.