Lily James grillée dans les bras d'un homme marié, l'épouse "dévastée" par la nouvelle

C'est une romance qui va faire bien des ravages. Alors que l'on pensait Lily James en couple avec – le très bien doté – Chris Evans, il semblerait que la comédienne ait craqué pour un autre homme. Le problème ? Il s'agit de son confrère britannique Dominic West, de dix-neuf ans son aîné... et surtout marié à Catherine FitzGerald depuis juin 2010. Or, les nouveaux amoureux se sont offert un week-end romantique à Rome, aux yeux de tous, bisous en public et promenade en trottinette collés-serrés, comme s'il n'y allait y avoir aucun problème en revenant en Angleterre.

La ravissante et rebelle Lady Rose MacClare de Downton Abbey et Jimmy McNulty, le flic désabusé de The Wire, ont passé deux nuits dans la suite de l'hôtel de ville, qui offre une vue panoramique propice aux élans du coeur. Leurs liens se sont probablement resserrés alors qu'ils tournaient ensemble dans The Pursuit of Love – un titre prémonitoire –, l'adaptation du célèbre roman de Nancy Mitford. Et cette relation ne semble être un secret pour personne puisque les deux acteurs ont même rejoint un ami pour déjeuner tous ensemble. Au Royaume-Uni, en revanche, l'ambiance est un peu moins placée sous le signe de la détente.

Elle a essayé de parler à Dominic, mais il ne lui répond pas au téléphone

Comme tout le monde à travers le globe, Catherine FitzGerald est tombée sur les photographies que les paparazzi ont prises du couple. Et elle n'était pas du tout au courant que son époux Dominic West batifolait ailleurs. "Elle pensait qu'ils étaient toujours ensemble, explique une amie au Daily Mail. Elle croyait que leur mariage allait bien, mais, maintenant, c'est probablement terminé entre eux. C'est ce qu'elle ressent actuellement, mais ils ont besoin d'en discuter. Pour l'heure, elle n'a même plus les mots." Même constat du côté de ses voisins, qui l'ont découverte démunie, "dévastée", le "coeur brisé" : "Elle a essayé de parler à Dominic, mais il ne lui répond pas au téléphone. Elle est complètement choquée, elle ne savait rien de tout ça."

Triste comparaison

Dominic West et Catherine FitzGerald se connaissent depuis l'université. Ensemble, ils ont eu trois enfants : Dora, 13 ans, Senan, 12 ans, et Francis, 11 ans. Du côté d'Hollywood, cette trahison n'est pas sans rappeler celle que le réalisateur Rupert Sanders avait fait subir à son épouse en se faisant griller dans les bras de Kristen Stewart. Or, à l'époque, c'est la jeune femme qui avait été mise sur le bûcher médiatique, considérée comme la seule et unique fautive et bannie de la franchise des films Blanche-Neige. Espérons que Lily James sera protégée d'une telle hérésie...