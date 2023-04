Lily-Rose Depp : L'un de ses ex se rapproche dangereusement de Kylie Jenner, "ils ont une très bonne alchimie..."

Kylie Jenner serait-elle de nouveau en couple et amoureuse de Timothée Chalamet ? Selon Page Six, la jolie brune a été aperçue à plusieurs reprises avec le talentueux acteur franco-américain à Los Angeles. Visiblement sous le charme, des sources auraient indiqué que la créatrice de Kylie Cosmetics est "heureuse de faire la connaissance" et "apprécie" de passer du temps avec le "charmant" jeune homme.

Une source a également déclaré à Us Weekly que la jeune femme de 25 ans "est prête à voir où les choses vont aller" avec le candidat aux Oscars de 27 ans. "Timothée est un vrai gentleman et traite Kylie avec respect", a expliqué la source, décrivant la star de cinéma comme "très charmante" et "facile à aborder". Apparemment, il la fait aussi "rire". Bien que Timothée Chalamet "ne soit pas comme les autres hommes avec lesquels [Kylie] est sortie avant" et "ne semble pas être son type", la source a insisté sur le fait qu'ils "ont une très bonne alchimie".

Les choses ne sont pas encore très sérieuses

"Kylie n'est sortie avec Timothée que quelques fois, donc les choses ne sont pas encore très sérieuses", a précisé la source à propos de cette "toute nouvelle" aventure, "Mais pour l'instant, elle aime ce qu'elle voit." Des confidences de très bonne augure, donc !

Le 13 avril 2023, la voiture de Kylie Jenner a d'ailleurs été aperçue à la résidence de Thimothée Chalamet à Beverly Hills. Par la suite, ils sont allés chercher de la nourriture mexicaine à Santa Monica ensemble, selon TMZ. Un rendez-vous épicé pour les deux "amis" qui semblent beaucoup aimer passer du temps ensemble. Un peu plus tard, ils ont assisté à une exposition d'art. Passionnés tous les deux de mode, ils s'étaient aussi affichés très complices lors de la Fashion Week de Paris, qui s'est déroulée de la fin février au début du mois de mars.