Lily-Rose Depp : Robe pailletée et décolletée pour ses 21 ans

Le printemps est décidément festif chez les Depp-Paradis. Le 9 avril dernier, c'était Jack, le petit frère de Lily-Rose, qui fêtait ses 18 ans. Malgré le confinement, Vanessa Paradis avait fait en sorte que son fils souffle ses bougies comme il se doit : "C'était vachement bien. On ne pouvait pas faire de courses, ni faire une grosse fête et inviter des gens, alors on a fabriqué des cadeaux, on a écrit une petite chanson et c'était génial, avait raconté la chanteuse de 47 ans lors d'un passage dans l'émission Quotidien, le 22 avril. Bon, il manquait plein de monde, mais c'était super."

Il manquait peut-être du monde, mais Johnny Depp, le célèbre papa, était en revanche de la partie. L'acteur américain avait fait une halte dans la capitale avant de regagner son hameau du Plan-de-la-Tour, dans le Var, où il s'est ensuite confiné.