Lily-Rose Depp, tourner nue ? "Ma mère m'a appris qu'il n'y a rien de gênant"

Lily-Rose Depp est si à l'aise face caméra qu'on dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. Avec des parents comme Vanessa Paradis et Johnny Depp, l'inverse eut été étonnant. À 20 ans, la jeune comédienne nommée aux César explique ne pas être mal à l'aise avec son corps, même lorsqu'il s'agit de scènes de nu.

Questionnée par le magazine américain The Face - dont elle fait la couverture du numéro de décembre 2019 -, Lily-Rose Depp explique qu'elle a grandi en connaissant le sujet. "Je ne suis jamais nerveuse à propos de ça. J'ai grandi en étant topless à la plage. J'ai été élevée par une mère française qui m'a appris qu'il n'y avait rien de gênant à propos de nos corps", a-t-elle confié.

Forcément, Vanessa Paradis a été une immense influence pour Lily-Rose, qui retient aujourd'hui cette grande liberté, mais aussi l'amour du corps féminin. Une façon de penser qui n'était pas vraiment dans les moeurs à l'époque où sa maman a commencé à être connue. "Les gens étaient vraiment horribles avec elle. Les femmes n'étaient pas aussi célébrées pour être à l'aise avec leur sexualité. Ma mère était une pionnière, vraiment. Elle m'a tellement appris sur la confiance en soi", poursuit la jeune actrice.

"Comme je suis plus âgée, j'essaie de me concentrer sur qui je suis. J'essaie de me cultiver, apprendre des choses. Être une personne intelligente et gentille est plus important pour moi que d'être belle. Mais, comme je l'ai dit, j'ai 20 ans, j'ai des tonnes de complexes, comme tout le monde", poursuit Lily-Rose Depp, actuellement à l'affiche de The King (Netflix), avec son petit ami Timothée Chalamet.

Retrouvez l'interview de Lily-Rose Depp en intégralité dans le numéro de décembre de The Face.