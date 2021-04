Linda Hardy, son idylle avec un homme plus jeune : "20 ans de moins..."

Dans la série Demain nous appartient (TF1), le personnage incarné par Linda Hardy tombe follement amoureux d'un homme bien plus jeune. Au cours d'un entretien à France Dimanche, l'ancienne Miss France s'est confiée sur la fois où elle-même a été séduite par un homme bien plus jeune qu'elle. "Ça m'est arrivé, 20 ans de moins...", avoue-t-elle à nos confrères dans l'édition du vendredi 29 avril 2021.

"Contrairement à mon personnage dans la série, je ne pense pas être capable de tout lâcher pour un homme de 15-20 ans plus jeune, notamment à cause du regard des autres. De plus, les hommes vieillissent plutôt bien globalement, il y a donc la peur de finir seule", regrette-t-elle.

Célibataire depuis plus de trois ans, Linda Hardy explique n'avoir pas encore trouvé chaussure à son pied, si bien qu'elle assure avoir compris "il y a bien longtemps qu'il ne fallait plus l'imaginer". "De toute façon, la vie a beaucoup plus d'imagination que nous... La seule chose que je peux dire, c'est que je le fantasme heureux et en forme", ajoute l'actrice de 47 ans.

Par le passé, Linda Hardy a vécu "une jolie histoire" avec le rockeur Johnny Hallyday, en 1994. Très discret sur sa vie privée, l'ancien mannequin s'était marié en 2008 à un marchand d'art resté anonyme. Ensemble, ils ont accueilli un garçon prénommé Andréa (11 ans cette année) avant de divorcer.

Pour l'heure, Linda Hardy est une maman célibataire, ce qui est largement assez pour égayer son quotidien."Je n'ai personne dans ma vie. Mon peu de temps libre, je le consacre à mon fils. Je veux vivre chaque étape de son enfance. Si je devais rencontrer quelqu'un, ça serait une jolie surprise mais je ne cherche pas", avait-elle confié lors d'un entretien à Paris Match en 2019.

Retrouvez l'entretien de Linda Hardy en intégralité dans le dernier numéro de France Dimanche.