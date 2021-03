Linda Hardy et sa "jolie histoire" avec Johnny Hallyday : rares confidences

De la vie privée de Johnny Hallyday, le grand public se souvient de ses histoires avec la comédienne Nathalie Baye, la chanteuse Sylvie Vartan ou encore avec sa veuve, Laeticia. Mais certains ont sans doute oublié qu'il avait aussi eu une très brève romance avec l'ancienne reine de beauté, Linda Hardy.

Interrogée par TV Mag pour sa participation à la série Camping Paradis, sur TF1, Linda Hardy a évoqué l'intrigue du scénario autour de sosies du regretté rockeur mort en 2017. De quoi la faire sourire... "Je me suis demandé si c'était le fruit du hasard. Et je n'ai toujours pas la réponse", a-t-elle réagi. Et la jolie brune, aujourd'hui âgée de 47 ans, d'ajouter : "Le rôle était beau, c'est tout ce qui comptait. C'est peut-être aussi pour moi une façon de rendre hommage à cet homme avec qui j'ai vécu une jolie histoire. Et puis à l'artiste, qui manque énormément." Linda Hardy avait fréquenté Johnny Hallyday pendant quelques mois en 1994, à la fin de son mariage avec Adeline Blondieau et juste avant qu'il ne fasse la rencontre de celle avec qui allait finir sa vie et avoir deux petites filles, Laeticia Hallyday.

Linda Hardy n'a jamais voulu mettre en avant cette brève histoire de coeur par respect pour celles qui avaient connu avec Johnny de vraies romances longues de plusieurs années. Romances ayant d'ailleurs donné naissance aux grands enfants de l'artiste, Laura Smet et David Hallyday. En décembre 2020, interrogée dans le documentaire La vraie vie de vos miss sur C8, celle qui a débarqué dans la série Demain nous appartient disait toutefois le plus grand bien du Taulier : "C'était quelqu'un de fantastique, d'une grande générosité, avec beaucoup de délicatesse et d'humilité. Il avait toutes les qualités qu'ont les grands." De jolis mots pour celui qui avait fait battre son coeur avant qu'elle ne le donne à d'autres.