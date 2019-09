Lindsay Lohan n'est plus en couple : son petit ami mystère vient de la quitter

Triste nouvelle pour elle, mais bonne nouvelle pour tous les célibataires de la planète Terre. Très discrète à propos de sa vie privée, Lindsay Lohan a dévoilé à la radio australienne qu'elle était célibataire... depuis seulement quelques heures. Sur les ondes du Kyle and Jackie O Show, la comédienne de 33 ans a en effet expliqué qu'un jeune homme venait de la quitter, sans toutefois donner plus de détails à propos de son identité. "On s'est séparé aujourd'hui. Mais vous ne sauriez même pas qui c'est, a-t-elle précisé. Je n'ai pas eu une journée facile."

Au mois d'août dernier, les rumeurs affirmaient que Lindsay Lohan était amoureuse du prince saoudien Mohammed bin Salman. Mais à l'époque, l'entourage de la chanteuse affirmait que les sentiments qui liaient le duo n'étaient que purement amicaux. Ils se seraient rencontrés il y a environ un an lors d'un Grand Prix de Formule 1. Difficile de dire s'il s'agit de la personne qui a brisé le coeur de LiLo. "C'est quelqu'un qui déteste le feu des projecteurs, a-t-elle détaillé. Non, sérieusement. Il n'a même pas un compte Instagram. C'est un homme d'affaires très intelligent." Une rapide recherche vous permettra toutefois de constater que Mohammed bin Salman n'est pas sur les réseaux sociaux...

Lindsay Lohan a-t-elle vraiment le temps de manger des Frosties en pyjama, pleurant sa relation à chaude larmes ? Pas vraiment. Jurée de la version australienne de l'émission The Masked Singer à partir du 23 septembre 2019, elle travaille également sur un nouvel album en collaboration avec Patrick James. Son titre, Xanax, dévoilé à la fin du mois d'août, est d'ores et déjà la promesse d'une sélection de tubes "optimistes mais honnêtes", à l'en croire. Quant à l'amour, il faudra bien qu'il finisse par lui tomber sur le coin du nez. Comme elle l'a raconté à la radio, Lindsay Lohan refuse de tenter l'aventure des applications de rencontres. Inutile, donc, de sortir vos smartphones en la croisant, à moins que ce soit pour y enregistrer son numéro.