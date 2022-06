Line Papin : L'ex de Marc Lavoine rayonnante aux côtés de Macha Méril et Mireille Dumas

Paris est la ville de la mode, certes, mais elle reste avant tout la ville lumière. Berceau de culture, notre capitale n'est pas rythmée que par les défilés de la Fashion Week, elle accueille également plusieurs évènements culturels et littéraires majeurs dont l'un a eu lieu le mercredi 8 juin 2022 dans le 8e arrondissement. Une librairie éphémère a effectivement ouvert ses portes dans le Fouquet's à l'occasion de la remise du Prix du livre de l'art de vivre parisien et du prix de la mairie du 8e.

Les plus belles plumes de France se sont, ainsi, réunies au luxueux restaurant de l'hôtel Barrière. Autrices et auteurs en compétition, membres du jury, même Jeanne d'Hauteserre, la maire du 8e arrondissement de Paris, avaient fait le déplacement. Etaient présents, pour assister aux festivités : Frédéric Mitterrand, Mireille Dumas, Evelyne Dress, Michèle Rossi Von Thüngen, Gilles Thomas, Gaspard Duval, Alexandra Rossi Von Thüngen, Elisabeth de Feydeau, Gilles Muzas, le créateur Jean-Charles de Castelbajac, Sylvie Le Bihan, Caroline Von Krockow, Isabelle Alonso, Brian Baker, Didier Van Cauwelaert, Renaud Leblond, David Foenkinos, Stéphanie Deshorts, Philippe Caroit, Nathalie Rykiel, Macha Méril, Luciano Melis, Sophie Forte ainsi que Line Papin.

Cette dernière était venue assister à la remise du Prix du livre de l'art de vivre parisien, bien sûr, mais elle n'avait pas oublié de ramener quelques copies de son nouveau livre Une vie possible, paru aux éditions Stock au début du mois de mars 2022. Dans son roman, la jeune femme évoque sans trop de détours sa relation avec le chanteur Marc Lavoine et les raisons de leur rupture. Son héroïne, qui s'appelle Line, évoque une fausse couche subie pendant le premier confinement et l'avortement qui a suivi, quelques mois plus tard, alors qu'elle n'était plus prête à porter la vie. En couple depuis 2018, les amoureux s'étaient mariés le 25 juillet 2020 à Paris mais avaient fini par divorcer durant l'année 2022. C'est la vie...