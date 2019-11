Line Renaud : Difficiles confidences sur la fin de vie de Jacques Chirac

Line Renaud et Jacques Chirac partageaient une relation privilégiée. L'ancien président est mort le 26 septembre 2019 à l'âge de 86 ans, laissant un immense vide dans le coeur de ses proches, notamment celui de la comédienne qui le considérait comme son "frère". Lors d'un entretien à Nous Deux, paru le 26 novembre 2019, Line Renaud se souvient avec émotion des derniers jours de vie de l'ancien chef de l'État.

"Je lui rendais régulièrement visite, il n'était plus l'homme qu'il avait été. On a beau le savoir, on ne se prépare pas à l'inéluctable. Quand l'heure arrive, on n'est pas prêt et rien n'empêche les larmes, le chagrin, ce vide immense. Vieillir, c'est aussi cela, devoir supporter la peine de ceux que l'on aime tant", a-t-elle confié. Sur le plateau de C à vous (France 5), la comédienne avait raconté comment elle avait appris la mort de Jacques Chirac, par sa fille Claude : "Elle m'a appelée et elle m'a dit : 'Je vous appelle car je ne veux pas que vous l'appreniez par la presse mais papa est décédé'".

Dans son interview à Nous Deux, Line Renaud revient également sur cette mauvaise chute dont elle a été victime en avril dernier. Questionnée sur son état de santé, l'actrice de 91 ans assure se porter "comme un charme". "Une double fracture de la cheville à mon âge, croyez-moi, ce n'est pas une partie de plaisir. La rééducation a été très longue, elle n'est d'ailleurs pas terminée et je n'ai pas du tout le talent de la patience", explique-t-elle, précisant avoir passé "quatre mois sans poser le pied à terre".

Lors de cette difficile période, Line Renaud a pu compter sur le soutien sans faille de ses proches et de ses fans, qu'elle tenait à remercier : "Une épreuve comme celle-ci m'a permis de mesurer la force de l'amitié. Je suis très entourée par mes filles de coeur, Claude Chirac et Muriel Robin. J'ai même oublié ma douleur de n'avoir pas eu d'enfant, car je sais aujourd'hui que les liens du coeur valent ceux du sang."

