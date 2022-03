Lio : Cette somme surprenante qu'elle touche grâce à ses chansons

La machine à tubes des années 1980,Lio était l'invitée de l'émission d'RTL On refait la télé pour la promotion de son nouveau projet pour M6, le téléfilm Elle m'a sauvée. La chanteuse et actrice de 59 ans a été interrogée sur les revenus que sa période dorée dans l'industrie musicale lui permettait d'engranger chaque année. Et contrairement à la somme incroyable que gagne Patrick Hernandez pour son titre culte Born to be alive, la chanteuse de Banana Split ne roule pas vraiment sur l'or...

Les violences conjugales de son ex, son argent... Lio a abordé divers sujets avec Eric Dussart au micro d'RTL. Cette dernière a par ailleurs dévoilé le salaire qu'elle perçoit chaque année pour sa musique. "C'est pas du tout pareil [entre les interprètes et les compositeurs]. En fait, quand vous faites une chanson, vous avez plusieurs formes de rémunération. C'est ceux qui écrivent la chanson, les auteurs, et les compositeurs, qui eux ont une rente à vie", a expliqué celle qui n'a toujours été qu'interprète de ses grands tubes comme pour Les brunes comptent pas pour des prunes. "L'interprète, grâce à Jack Lang qui a créé l'Adami on a un tout petit peu. Mais moi je gagne quoi par an à l'Adami ? Entre 5 000 et 12 000 euros, dépendant des années", a reconnu volontiers la chanteuse de 59 ans, loin de rouler sur l'or grâce à sa musique.

Le 29 mars prochain, Lio sera sur les écrans de télévision dans un téléfilm sur le sujet des violences conjugales. Une douloureuse expérience dont elle a elle-même été victimes à la fin des années 1990. "J'ai un point énorme. Là on en parle, je ne suis pas la même qu'il y a cinq minutes. Je crois que ça reste, en fait. On doit se débrouiller parce que c'est tellement traumatisant, et quoiqu'il arrive, c'est à vie. La blessure est toujours là", a-t-elle confié encore meurtrie. La comédienne espère ainsi briser un tabou afin d'aider les femmes à dénoncer ce type de violence. "Je suis battue, vraiment amochée, j'arrive, je dois porter plainte. C'est un combat horrible. C'est terrible d'aller porter plainte quand on est battue", s'était-elle souvenue en 2020.