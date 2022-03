Lio grand-mère pour la toute première fois : "Je me demande où je vais le recevoir..."

La famille s'agrandit encore un peu plus ! Tout comme sa soeur Héléna Noguerra, la chanteuse Lio est récemment devenue grand-mère pour la toute première fois. A l'affiche du téléfilm Elle m'a sauvée, qui se centre sur la thématique des violences conjugales et sera diffusé le mardi 29 mars 2022, l'artiste de 59 ans a effectivement révélé, dans les colonnes du magazine Gala, qu'elle pouponnait à nouveau depuis quelques mois. Surprise !

C'est vraiment de la joie

C'est le second de la fratrie qui lui a offert ce cadeau extraordinaire. "C'est pour ça que ça va aller, comme je dis toujours, explique Lio à Gala. Parce que ce bébé, le fils de mon fils Igor et de Pauline, c'est vraiment de la joie !" A la tête d'une famille nombreuse - Nubia, 34 ans, Igor, 28 ans, Esmeralda, 27 ans, Garance et Léa, 22 ans et Diego, 18 ans -, elle attend désormais de savoir quel sobriquet il faudra adopter par la suite. Mamie ? Mémé ? Mère-grand ? "Il a 14 mois, alors je verrai bien ce qu'il choisira, plaisante-t-elle. Ca ne me semble vraiment pas très important. Pour le moment, je me demande surtout où je vais le recevoir... Je resterai peut-être ce que je suis : une grand-mère nomade !"

Chacun de mes enfants est un chef-d'oeuvre

Peut-être prendra-t-il, finalement, la relève en ce qui concerne la chanson. Si les six enfants de Lio adorent la musique, aucun n'a choisi d'en faire sérieusement son métier. Esmeralda a préféré les joies de l'équitation, Garance et Léa, les jumelles, font du théâtre, Nubia est une "baroudeuse" et Diego étudie l'ingénierie à Lausanne, en Suisse. "Ma famille est plus une oeuvre de vie qu'un chef-d'oeuvre, mais chacun de mes enfants est un chef-d'oeuvre, s'émerveille-t-elle. Je les adore." Pas de trace de compagnon, en revanche, pour partager ce bonheur. Depuis dix ans, Lio affronte la vie en solo et tente tant bien que mal de lutter contre le "phallocentrisme". Ha, ces Amoureux Solitaires...

